Delta bietet 30.000 Dollar Entschädigung pro Passagier nach Bruchlandung

TORONTO (dpa-AFX) - Nach der dramatischen Bruchlandung in Toronto bietet die Fluggesellschaft Delta den Passagieren 30.000 Dollar. Das bestätigte das Unternehmen laut Berichten der "New York Times" und des Senders NBC. Die Zahlung sei an keine Bedingungen geknüpft und berühre keine weiteren Ansprüche, erklärte ein Unternehmenssprecher demnach. Eine Anfrage der Nachrichtenagentur dpa dazu blieb zunächst unbeantwortet.

Delta-Flug 4819 war am Montag aus Minneapolis kommend bei der Landung in Toronto verunglückt. Die Bombardier -Maschine vom Typ CRJ900 geriet in Brand, überschlug sich und kam auf dem Rücken zum Stillstand. Alle 80 Insassen - 76 Passagiere und vier Crewmitglieder - überlebten das Unglück. Nach Angaben der Fluggesellschaft wurden 21 Passagiere verletzt.

Untersuchungen zur Unfallursache dauern an. Die kanadischen Behörden führen die Untersuchungen./scb/DP/he