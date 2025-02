EQS-News: 029 Group SE: Portfoliounternehmen Brother’s Bond sichert sich $7.5m in neuer Finanzierungsrunde

EQS-News: 029 Group SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Sonstiges

Berlin, 20. Februar 2025. 029 Group SE (ISIN: DE000A2LQ2D0), eine globale Investmentplattform für Hospitality und Lifestyle, gibt bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen Brother's Bond Distilling Co. LLC, erfolgreich eine Finanzierungsrunde in Höhe von 7,5 Millionen Dollar abgeschlossen hat. Diese Investition spiegelt die starke Dynamik der preisgekrönten Whiskey-Marke wider und unterstreicht das Vertrauen der Investoren in das Wachstumspotenzial der Spirituosenbranche.

Brother's Bond, gegründet von den langjährigen Freunden und Whiskey-Enthusiasten Ian Somerhalder und Paul Wesley, bietet ein Portfolio handverlesener, preisgekrönter amerikanischer Bourbon- und Roggenwhiskeys. Berühmt für seinen unübertroffenen Geschmack und seine Ultra-Premium-Qualität hat sich Brother’s Bond schnell zu einem angesehenen Namen in der Whiskey-Branche entwickelt.

„Wir sind unglaublich dankbar für die Unterstützung unserer Investoren, die das Wachstumspotenzial von Brother's Bond Bourbon erkannt haben“, sagte Vincent Hanna, CEO von Brother's Bond Bourbon. „Das Vertrauen an unsere Vision und die Widerstandsfähigkeit der Branche beflügelt unsere Leidenschaft, eine Marke aufzubauen, die bei Whiskey-Liebhabern auf der ganzen Welt Anklang findet.“

Diese Kapitalzufuhr wird Brother's Bond Bourbon in die Lage versetzen, seine Präsenz in den Vereinigten Staaten und auf internationalen Schlüsselmärkten weiter auszubauen und den Premium-Bourbon der Marke einem größeren globalen Publikum zugänglich zu machen. „Die Whiskey-Branche befindet sich an einem aufregenden Wendepunkt, und wir sehen Brother's Bond Bourbon als Vorreiter in dieser Bewegung“, so Hanna. „Unsere Fähigkeit, traditionelles Erbe mit moderner Anziehungskraft zu verbinden, hebt Brother's Bond auf dem Markt hervor. Bei dieser Investition geht es nicht nur um die Finanzierung, sondern darum, eine Marke zu unterstützen, die die Zukunft des Bourbons prägen wird.“

Leon Sander, CEO der 029 Group SE, fügte hinzu: „Wir begleiten Brother's Bond seit seiner Gründung und freuen uns nun auf die nächste Wachstumsphase. Da die Verbraucher zunehmend zu authentischen Premium-Marken tendieren, ist das Unternehmen optimal positioniert, diese Nachfrage zu bedienen. Die neue Finanzierung wird die Mission der Marke weiter vorantreiben, hochwertigen Whiskey zugänglich und allseits bekannt zu machen.”

Vorbehaltlich einer Prüfung schätzt das Management den Wert der Beteiligung der 029 Group an Brothers Bond auf etwa 0,92 Millionen Dollar.

Über Brother’s Bond

Brother's Bond Bourbon, gegründet von Ian Somerhalder und Paul Wesley, ist eine Ultra-Premium-Bourbon-Marke, die für ihre außergewöhnliche Qualität und Handwerkskunst bekannt ist. Brother's Bond wird sorgfältig aus den besten natürlichen Zutaten hergestellt und bis zur Perfektion gereift und ehrt das reiche Erbe der amerikanischen Whiskeyherstellung.

Weitere Information: https://brothersbondbourbon.com/

Über 029 Group SE

Die 029 Group SE ist davon überzeugt, dass die nächste Generation von Verbrauchermarken auf Verbindungen, Erlebnissen und Gemeinschaft aufbauen wird. In einer post-pandemischen Welt entstehen und verstärken sich neue Arbeits-, Lebens- und Freizeitmuster. Diese Trends schaffen Möglichkeiten für innovationsgetriebenes Unternehmertum mit starkem Gemeinschaftsfokus in den Bereichen Hospitality und Lifestyle. Die 029 Group unterstützt die stärksten Unternehmer mit einem praxisnahen Investitionsansatz und konzentriert sich auf Bereiche, in denen sie durch ihre Plattform, ihr globales Netzwerk und ihre Expertise im Unternehmensaufbau einen erheblichen Mehrwert schaffen kann. Die 029 Group hat ihren Sitz in Berlin, Deutschland

Weitere Informationen: https://www.029-group.com/



029 Group SE

Kurfürstendamm 14

10719 Berlin

E-Mail: ir@029-group.com

https://www.029-group.com/

