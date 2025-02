OTS: norisbank GmbH / Lust auf Konsum / norisbank Umfrage zeigt positive ...

Lust auf Konsum / norisbank Umfrage zeigt positive Tendenz: Die Deutschen öffnen wieder ihre Geldbeutel (FOTO) Bonn (ots) - - Kauflaune der Deutschen für 2025 liegt über dem Vorjahr - Lust auf große Anschaffungen und Reisen bleibt stabil - Starker Aufwärtstrend: Kreditnachfrage zieht wieder an Für die Deutschen sind die weltweiten Krisen und wirtschaftlichen Unsicherheiten nach wie vor allgegenwärtig. Doch ihre finanzielle Situation scheint sich allmählich zu stabilisieren. Eine aktuelle repräsentative Umfrage der norisbank belegt, dass sich die Konsumfreude der Deutschen wieder aufhellt - und mit ihr auch die Kreditnachfrage. Bereits zu Beginn des letzten Jahres gab es erste Anzeichen dafür, dass die Konsumfreude zurückkehrt. Die aktuelle Umfrage im Auftrag der norisbank bestätigt diesen Trend. Auch wenn die Deutschen letztes Jahr wieder hohe Sparquoten erreicht haben, um ihren Wunsch nach Sicherheit zu erfüllen. Für 2025 spielen Konsumpläne wieder eine stärkere Rolle als im Vorjahr. 31,8 Prozent der Deutschen planen für 2025 eine größere Anschaffung oder eine große Reise und sind auch bereit, beim Kauf von Produkten zukünftig mehr Geld für Qualität und Nachhaltigkeit auszugeben. Zum Vergleich: Im Jahr 2024 lag dieser Wert bei 29,8 Prozent und 2023 sogar nur bei 23,8 Prozent. Diese steigende Bereitschaft, in bedeutende Anschaffungen zu investieren, zeigt, dass die Deutschen trotz gestiegener Preise und wirtschaftlicher Belastungen optimistischer werden. Auch Investitionen in die eigene Gesundheit bleiben 2025 wichtig und erreichen fast das Vorjahresniveau: 19,5 Prozent der Deutschen planen wieder, mehr fürs eigene Wohlbefinden zu tun in Form von Sport, Wellness oder gesunder Ernährung (2024: 20,5 Prozent). Zudem geben rund 8,3 Prozent der Befragten an, sich 2025 mehr gönnen zu wollen, sei es durch Restaurantbesuche oder einfach ein Stück mehr Komfort. Dieser Wunsch nach mehr Lebensqualität verzeichnet 2025 den stärksten Zuwachs im Vergleich zu 5,5 Prozent im Vorjahr. Konsumlaune steigt, doch es gibt noch viel Luft nach oben Trotz dieser positiven Entwicklungen ist die Konsumlaune der Deutschen für das Jahr 2025 noch längst nicht dort, wo sie einmal war. Der Anteil der Kauffreudigen, die für 2025 eine große Anschaffung planen, liegt mit 15,1 Prozent zwar etwas höher als im Vorjahr (2024: 14,8 Prozent), erreicht jedoch bei weitem nicht das Niveau von 2022 (24,3 Prozent). Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Reiseplänen. Im Jahr 2025 planen 12,7 Prozent der Befragten eine große Reise, ähnlich wie im Vorjahr (2024: 12,6 Prozent). Doch das Niveau von 2022, als 31,6 Prozent der Deutschen eine große Reise planten, ist weit entfernt. Offensichtlich können - angesichts der gestiegenen Preise und der Belastungen durch Krisen und Kriege - selbst gestiegene Löhne und Gehälter nicht ihre volle Wirkung entfalten. Kreditfinanzierung wieder attraktiver Die Aufhellung der Konsumlaune spiegelt sich nicht nur direkt in den Plänen der Menschen wider, sondern auch indirekt in der deutlich gestiegenen Kreditnachfrage. Die repräsentative Umfrage zeigt eine zunehmende Bereitschaft, Käufe mit Kredit zu finanzieren. Während für 2024 gerade einmal 36,1 Prozent der Befragten, die eine größere Anschaffung planten, einen Kredit in Erwägung zogen, sind es in diesem Jahr 42,4 Prozent - ein Zuwachs um 6,3 Prozentpunkte. Das mag zum einen daran liegen, dass die Ersparnisse der Deutschen einfach (noch) nicht ausreichen. Denn nur noch 39,4 Prozent der Deutschen wollen oder können 2025 für große Anschaffungen auf das Ersparte zurückgreifen - das sind 8,7 Prozentpunkte weniger als 2024 (48,1 Prozent). Zum anderen machen fallende Zinsen Kredite wieder attraktiver. "Darüber hinaus lässt die sinkende Inflation das Vertrauen der Bevölkerung anscheinend wieder wachsen", so Thomas Brosch, Geschäftsführer der norisbank. "Diese Tendenzen weisen darauf hin, dass womöglich ein Tiefpunkt durchschritten ist und neben der Kreditnachfrage auch die Konjunktur wieder anziehen könnte." Mehr Informationen zur norisbank finden Sie unter http://www.norisbank.de . Über die Umfrage Die norisbank hat zusammen mit dem Marktforschungsinstitut INNOFACT AG bevölkerungsrepräsentativ nach Alter und Geschlecht 1.054 Personen ab 18 Jahren befragt. Die Online-Befragung wurde Mitte Oktober 2024 durchgeführt. Über die norisbank Die norisbank - ein Unternehmen der Deutsche Bank Gruppe - ist eine moderne Direktbank, die ihren Kunden online und telefonisch an 7 Tagen die Woche 24 Stunden zur Verfügung steht. Mit Services rund um die Uhr - wo immer der Kunde ist - sowie ganz ohne die Bindung an ein Filialnetz und Filialöffnungszeiten versteht sich die norisbank als die smarte "Immer-und-überall-dabei"-Bank. Sie bietet ihren Kunden Produkte und Services in Testsieger-Qualität zu stets attraktiven Konditionen. Neben den Kernangeboten - dem leistungsstarken "Top-Girokonto" ab 0 Euro mit passender Kredit- oder Debitkarte, den attraktiven Tagesgeld-Angeboten sowie dem individuellen "Top-Kredit" - bietet die norisbank ihren Kunden breit gefächerte Leistungen in anerkannter Qualität zu exzellenten Konditionen: von der Geldanlage bis hin zu Versicherungen. Für ihre kundenorientierten, leistungsstarken Angebote wurde die norisbank in den letzten Jahren vielfach prämiert. So belegte unter anderem das norisbank Top-Girokonto beim großen Girokonten-Vergleich 2024 von Euro Platz 1. Pressekontakt der norisbank: Christian Jacobs Kommunikation & Presse