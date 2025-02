DAX und Bundestagswahl: Politische Börsen haben kurze Beine?

Der DAX hat in den letzten Wochen eine beeindruckende Rallye hingelegt und befindet sich mittlerweile in der siebten Gewinnwoche in Folge. Gibt jetzt vor der Bundestagswahl aber leicht nach.

Neue Allzeithochs untermauern die Stärke des deutschen Leitindex, während sich Investoren auf eine Mischung aus positiven Konjunkturdaten, stabilen Unternehmensgewinnen und einem weiterhin unterstützenden geldpolitischen Umfeld verlassen.