Trading-Chance Rheinmetall: Nach Megatrend Konsolidierung?

Seit Beginn des Ukraine-Krieges kennen die Papiere des Rüstungskonzerns Rheinmetall nur noch eine Richtung: Norden! Das Bewusstsein, dass man hierzulande, aber auch generell in Europa mehr in Sicherheit und Verteidigung investieren muss, brachte eine komplette Neuausrichtung und damit auch eine Neu-Bewertung der Aktie. Inzwischen ist diese aber soweit fortgeschritten, dass verschiedene Bewertungsmodelle selbst basierend auf dem künftigen Wachstum eine 50%-Überbewertung anzeigen. Für risikofreudige Marktteilnehmer eröffnet sich hier eine Chance mit einem Inline-Optionsschein.

Unmittelbar vor der Bundestagswahl in Deutschland spült uns unser Aktien-Scan Rheinmetall auf die Watchlist. Der Aktienkurs hat seit der Wahl von Donald Trump nochmals kräftig zulegen können und binnen etwa drei Monaten eine glatte Verdoppelung aufs Börsenparkett gelegt. Doch selbst bei den größten Trendaktien wechseln sich Trend und Konsolidierung fortwährend ab. Es ergeben sich also auch immer wieder lukrative Chancen mit Produkten, die an einer Seitwärtsbewegung partizipieren, sogenannten Inline-Optionsscheinen. Die attraktivsten Konstellationen ergeben sich dabei, wenn man den Übergang von einer Trendphase in eine Konsolidierung antizipiert, da die Produkte noch auf Basis der jüngsten Volatilität gepreist werden und vergleichsweise günstig sind. Natürlich bringen solche Spekulationen auch ein entsprechend erhöhtes Risiko mit sich, weshalb es a) eine fundierte Strategie für die Trades braucht und b) die Einsätze pro Trade in einem gesunden Maß zu halten sind.

Seitwärts partizipieren mit Inline-Optionsscheinen

Während die klassischen Handelsrichtungen Long (steigende Kurse) oder Short (fallende Kurse) gängige Praxis für das Gros der privaten Händler sind, gibt es spannende Produkte, mit denen sich in Seitwärtsmärkten tolle Renditen erzielen lassen. Ein Inline-Optionsschein ist mit einer festgelegten Laufzeit ausgestattet, innerhalb derer ein spezifischer Kurs-Korridor nicht verletzt werden darf. Verweilt der Aktienkurs über die gesamte Laufzeit in der Kursspanne, ohne dass die obere und untere Barriere erreicht werden, so erhält man die maximale Auszahlung. Wer Inline-Optionsscheine handelt sollte idealer Weise die Laufzeit so wählen, dass er die Entwicklung des Basiswertes bis zum „Auslauf-Datum“ gut einschätzen kann. Zudem sind die beiden Barrieren lieber etwas weiter entfernt zu setzen, damit es auch wahrscheinlich wird, dass man die Auszahlung am Laufzeitende erhält.

Deutliche Überbewertung

2022 hatte Rheinmetall noch einen Gewinn von 10,82 Euro je Aktie verzeichnet und eine Dividende von 3,30 Euro ausgeschüttet. Bis 2024 zog das Ergebnis bereits massiv an. Der Gewinn ja Aktie kletterte auf 12,75 Euro, die Dividende stieg auf 5,7 Euro je Anteilsschein. Besonders hervor zu heben ist hier jedoch der operative Cashflow, der von 4,01 Euro in 2022 auf 33 Euro bis Q3 2024 regelrecht explodierte. Bis 2028 soll der operative Cashflow auf 93,47 Euro gesteigert werden. Es wird ein Gewinn von 73,62 Euro pro Aktie erwartet. Die Dividende steigt laut derzeitigen Berechnungen auf 29,40 Euro je Aktie an. Kein Wunder also, dass der Aktienkurs sich seit 2021 nahezu verzehnfacht hat! Inzwischen ist jedoch eine Überbewertung auszumachen, da das Kurs-/Gewinn-Verhältnis doppelt so hoch ist, wie im langfristigen Durchschnitt. Der Ausbau der Kapazitäten und der Bau neuer Produktionsstätten verursachen Kosten. Was aktuell positive Effekte hat, weil die Auftragsbücher voll sind, kann langfristig auch unangenehme Nebeneffekte mit sich bringen. Das Risiko steigt entsprechend an, auch wenn derzeit der Trend noch intakt ist.

Auf Trend folgt Konsolidierung

Ein universelles Grundprinzip in jedem Markt und auch in jeder Aktie ist der fortwährende Wechsel zwischen Trend und Konsolidierung. Dynamisch-direktionale Phasen wechseln sich mit Seitwärtsphasen ab. Schön zu sehen ist dies nicht nur im Chart, sondern auch im WolVol-Indikator, den wir bei RealMoneyTrader selbst entwickelt haben. Dieses Instrument zeigt uns bei sehr niedrigen Werten explosive Situationen an, auf die bei Ausbruch ein nachhaltiger Trend zu erwarten ist. Sehr hohe Werte, wie wir sie auch aktuell sehen, indizieren einen bevorstehenden Taktwechsel des Marktes von Trend auf Konsolidierung. Das Beispiel aus dem Frühjahr 2024 veranschaulicht es ausgezeichnet, wie gut die „hohen Werte“ als Signal für einen Inline-Trade taugen. Damals endete die Trendwelle und der Kurs ging in eine knapp sechsmonatige Seitwärts-Konsolidierung über. Nun haben wir sogar noch höhere Werte im WolVol, so dass sich erneut ein Inline-Trade anbietet. Denn auf Ruhe folgt Bewegung, auf Bewegung folgt Ruhe – das ist ein universelles Prinzip in sämtlichen Märkten.

Quelle: www.tradingview.com

Seitwärts partizipieren mit einem Inline-Optionsschein auf Rheinmetall

Den Übergang von Trend zu Konsolidierung zu handeln bringt enorme Chancen, hat aber auch erhöhte Risiken, weil es eine Timing-Frage ist. Darum sollten die Einsätze dem Risikoprofil angepasst ausfallen. In der aktuellen Situation hat bei der Aktie eine Kursverdoppelung binnen etwa drei Monaten stattgefunden und die Wahrscheinlichkeit für eine Konsolidierung steigt aus statistischer Sicht (WolVol) drastisch an. Entsprechend sehen wir für die bevorstehenden Wochen und Monate eine attraktive Chance für einen Inline-Trade auf Rheinmetall. Das von uns ausgewählte Produkt hat eine Chance auf 77% Zugewinn, wenn der Trade aufgeht.

Inline-Optionsschein von UniCredit auf Rheinmetall

Für diese Trading-Chance haben wir einen Inline-Optionsschein des Emittenten UniCredit für Sie ausgesucht. Das Produkt hat eine Laufzeit bis 19.09.2025. Die obere K.O.-Schwelle liegt bei 1330 Euro, die untere bei 600 Euro. Während der Laufzeit darf keine der beiden Schwelle verletzt werden. Dann würden am Laufzeit-Ende 10 Euro ausgezahlt, was bei einem aktuellen Kurs von 5,62 Euro knapp 77% Gewinn-Chance bedeutet. Als Absicherung gegen einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals bieten sich vorgelagerte Stop-Losses bei 1300 Euro auf der Oberseite und bei 620 Euro auf der Unterseite an. Die WKN lautet UG352E.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 600 und 700 Euro

Inline Optionsschein auf Rheinmetall

Basiswert Rheinmetall WKN UG352E ISIN DE000UG352E6 Obere K.O.-Schwelle 1350 Euro Untere K.O.-Schwelle 600 Euro Typ Inline Optionsschein Laufzeit 19.09.2025 Emittent UniCredit Auszahlungsbetrag am Laufzeitende 10 Euro Stop-Loss in der Aktie für obere K.O.-Schwelle 1330 Euro Stop-Loss in der Aktie für untere K.O.-Schwelle 620 Euro

