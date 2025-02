ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Novo Nordisk auf 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Novo Nordisk auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 620 dänischen Kronen belassen. Die Aktien der Dänen legten zu, nachdem bekannt geworden sei, dass andere Pharmaunternehmen keine Produkte mehr in den USA verkauften, die das Abnehmmittel Wegovy nachahmten, schrieb Analyst Florent Cespedes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die unter dem Strich positiv zu wertende Nachricht folge der nicht überraschenden Meldung in der vergangenen Woche, dass Wegovy nicht mehr auf der Liste der US-Gesundheitsbehörde FDA für knappe Medikamente stehe./gl/la

