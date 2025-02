IRW-News: Fortuna Mining Corp. : Fortuna meldet einen tödlichen Unfall in der Séguéla-Mine, Côte d'Ivoire

IRW-PRESS: Fortuna Mining Corp. : Fortuna meldet einen tödlichen Unfall in der Séguéla-Mine, Côte d'Ivoire

Vancouver, 25. Februar 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining-inc/ - bedauert, mitteilen zu müssen, dass sich gestern ein tödlicher Unfall in der Mine Séguéla ereignet hat. Der tragische Vorfall ereignete sich, als ein Angestellter von Mapa Protection Incendie (MPI), einem spezialisierten Dienstleister des Bergbauunternehmens Mota Engil, eine geplante Nachfüllung von Feuerlöschern durchführte. Der Unfall ereignete sich in der Werkstatt des Auftragnehmers für die Wartung von Leichtfahrzeugen, wo es bei der Handhabung eines Feuerlöschers zu einer Explosion kam. Der MPI-Mitarbeiter wurde sofort vom Notfall- und Rettungsteam der Mine versorgt und in das Krankenhaus der Stadt Séguéla gebracht, wo er leider an seinen Verletzungen verstarb. Weitere Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die zuständigen staatlichen und örtlichen Behörden wurden benachrichtigt, die Führungskräfte des Unternehmens sind vor Ort und eine Untersuchung zur Ermittlung der Unfallursache ist im Gange.

Jorge A. Ganoza, Präsident, CEO und Direktor von Fortuna, kommentierte: "Mit schwerem Herzen spreche ich diesen tragischen Unfall an. Unser tiefes Mitgefühl gilt der Familie, den Freunden und Kollegen des Verstorbenen." Herr Ganoza fuhr fort: "Die Sicherheit und das Wohlergehen der gesamten Belegschaft hat für uns oberste Priorität, und wir sind entschlossen, eine gründliche Untersuchung durchzuführen, um zu verstehen, wie es zu diesem Unfall kommen konnte, und um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern."

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit fünf in Betrieb befindlichen Minen in Argentinien, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mexiko und Peru sowie dem Diamba Sud-Goldprojekt im Senegal, das sich in der Phase der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung befindet. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil all unserer Tätigkeiten und Beziehungen. Wir produzieren Gold und Silber und schaffen durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung langfristig gemeinsame Werte für unsere Stakeholder. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website.

IM NAMEN DES VORSTANDES

Jorge A. Ganoza

Präsident, CEO und Direktor

Fortuna Mining Corp.

