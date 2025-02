IRW-News: Pioneer AI Foundry Inc.: Pioneer AI Foundry gibt strategisches Update zum Wachstumsmeilenstein von Kondor AI

IRW-PRESS: Pioneer AI Foundry Inc.: Pioneer AI Foundry gibt strategisches Update zum Wachstumsmeilenstein von Kondor AI

Vancouver, BC - 24. Februar 2025 / IRW-Press / Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe CA:JPEG) (Pioneer oder das Unternehmen) ein führender Anbieter von agentenbasierter KI, freut sich, den Investoren ein Update über die Fortschritte seines Partners Kondor AI (AQSE:KNDR) zu geben. Kondor, ein visionärer KI-Assistent, der speziell für mobile Geräte entwickelt wurde, hat zum 30. September 2024 die Marke von 55.000 Downloads im App Store überschritten. Dies ist ein bedeutender Meilenstein bei der Vorbereitung, seine Beta-Version auf Google Play in Nordamerika zu starten.

Dieser Erfolg unterstreicht die schnelle Nutzerakzeptanz von Kondor und passt perfekt zum strategischen Fokus von Pioneer AI auf umsatzsteigernde KI-Agentenlösungen, die reale Herausforderungen in verschiedenen Sektoren lösen. Als Teil der Venture-Partner von Pioneer AI zeigt der Erfolg von Kondor die Stärke des Venture-Studio-Modells des Unternehmens und seine Fähigkeit, KI-getriebene Technologien zu entwickeln und mit der Marktnachfrage zu verbinden.

Das schnelle Wachstum von Kondor AI bestätigt unsere Überzeugung, dass praktische, umsatzbringende KI-Lösungen die Zukunft der KI für Verbraucher sind. Ihr mobiler, visueller Assistent fügt sich nahtlos in die breitere Strategie von Pioneer AI ein, autonome KI-Agenten zu entwickeln, die schon heute einen Mehrwert bieten. Mit der Expansion von Kondor in den Android-Bereich und einem Premium-Abonnement-Angebot sehen wir sowohl für Kondor als auch für unsere Investoren eine vielversprechende Perspektive. - Darcy Taylor, CEO von Pioneer AI Foundry Inc.

Strategische Höhepunkte der Fortschritte von Kondor AI:

- Benutzerakzeptanz: Mehr als 55.000 Downloads nach der Markteinführung zeigen, dass der Markt bereit ist und die Nachfrage nach zugänglichen KI-gestützten mobilen Anwendungen wächst.

- Produktdifferenzierung: Die Bibliothek von Kondor AI mit mehr als 120 integrierten Eingabeaufforderungen ermöglicht es Nutzern, sofortige, informative Antworten auf alltägliche Fragen zu erhalten - von Rezeptideen und Ernährungsempfehlungen bis hin zu Modetipps und Ratschlägen für Heimwerker - einfach durch Hochladen oder Aufnehmen von Bildern.

- Skalierbares Umsatzmodell: Die Einführung von Kondor Plus, einem kostenpflichtigen Abonnementdienst für 9,99 $/Monat, bietet Nutzern unbegrenzte Nachrichten, schnellere KI-Antwortzeiten und einen frühen Zugang zu Beta-Funktionen, was dem Fokus von Pioneer AI auf skalierbare, umsatzgenerierende KI-Unternehmen entspricht.

- Expansionspotenzial: Mit dem bevorstehenden Start der Google Play-Betaversion ist Kondor AI gut positioniert, um seine Nutzerbasis erheblich zu vergrößern und neue Umsatzmöglichkeiten in ganz Nordamerika zu erschließen.

Die starke Markttraktion von Kondor unterstreicht die Effektivität des Venture-Studio-Modells von Pioneer AI, das durch Crowdform, seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, vorangetrieben wird. Durch die Unterstützung von KI-Lösungen, die Umsätze generieren und reale Probleme lösen, bestätigt Pioneer AI weiterhin seine Strategie, skalierbare, autonome Technologien einzusetzen. Kondors Schwerpunkt auf Verbraucherfreundlichkeit und Alltagsnutzen ergänzt perfekt den breiteren Ansatz von Pioneer AI - die Nutzung des Venture Studio- und Technologie-Inkubator-Modells zur Entwicklung und Skalierung umsatzbringender KI-Lösungen an der Schnittstelle von KI-Agenten und DeFi/Krypto, angetrieben durch das Solana-Ökosystem.

Über Kondor AI

Kondor AI ist einer der weltweit ersten visuellen KI-Assistenten für Mobilgeräte, der es Nutzern ermöglicht, ein beliebiges Bild hochzuladen und sofort aufschlussreiche und informative Antworten zu erhalten. Kondor AI basiert auf hochmoderner KI-Technologie und wurde entwickelt, um alltägliche Aufgaben zu vereinfachen und effizienter zu gestalten.

Weitere Informationen zu Kondor AI finden Sie unter https://www.kondor.ai/ oder laden Sie Kondor AI noch heute im App Store herunter.

ÜBER PIONEER AI FOUNDRY INC.

Pioneer AI ist ein Agentic AI Venture Builder der nächsten Generation, der hauptsächlich über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Crowdform - ein Unternehmen für KI-Agententechnologie und Entwicklung von geistigem Eigentum - tätig ist.

Durch die Nutzung eines Venture-Studio- und Technologie-Inkubator-Modells entwickelt und skaliert Pioneer AI umsatzgenerierende, agentenbasierte KI-Technologien an der Schnittstelle von KI-Agenten und Defi/Krypto und nutzt dazu das Ökosystem Solana. Pioneer hat sich auf autonome, umsatzgenerierende KI-Agentenlösungen spezialisiert, die in erster Linie im Rahmen seiner 100%igen operativen Tochtergesellschaft entwickelt werden.

Darüber hinaus hat Pioneer erfolgreiche Partnerschaften mit führenden KI-Unternehmen auf der ganzen Welt geschlossen, wobei mehrere Projekte vollständig umgesetzt und auf den Markt gebracht wurden, und zwar durch operative Unternehmen, an denen Pioneer maßgeblich beteiligt ist. Diese Partnerschaften konzentrieren sich auf die Schnittstelle zwischen umsatzgenerierenden KI-Agenten und dem dezentralen Finanzsystem.

Für Informationen besuchen Sie www.p10neer.com oder www.sedarplus.ca.

IM NAMEN VON PIONEER AI FOUNDRY INC.

Darcy Taylor

CEO & Direktor

ir@p10neer.com

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtet und spiegeln die Erwartungen des Managements in Bezug auf die hierin beschriebenen Angelegenheiten wider. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, und solche Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und basieren auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnte dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78642

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78642&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA7235371068

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.