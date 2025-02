Aktien New York: Tech-Börse Nasdaq und Nvidia-Aktie stabilisiert

Vor der mit Spannung erwarteten Quartalsbilanz des Chip-Giganten Nvidia nach Börsenschluss haben die Kurse am Mittwoch etwas zugelegt.

Der von Tech-Schwergewichten dominierte Nasdaq 100 Index ging mit plus 0,4 Prozent auf 21.167 Punkte in den Handel. Zuvor hatte er an vier Handelstagen mehr als 1.000 Punkte oder knapp fünf Prozent eingebüßt.

Nvidia-Aktien, die ebenfalls unter Druck geraten waren, erholten sich mit plus 3 Prozent.

Der Leitindex Dow Jones Industrial hatte sich jüngst besser gehalten, er zeigte sich im frühen Handel mit 43608 Zählern nahezu unbewegt. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,2 Prozent auf 5.970 Zähler nach oben. Er war am Montag unter die Marke von 6.000 Punkten gefallen.