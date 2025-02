Ethereum Kurs bleibt unter Druck – Anleger fürchten weitere Verluste

Der nach Marktgröße zweitwichtigste Kryptowert Ether (ETH) bleibt auch einen Tag nach dem Kurssturz weiter unter Druck. Anleger fürchten insbesondere weitere Strafzölle durch Donald Trump, was zulasten des allgemeinen Risikoappetits geht. Im Blick stehen am Donnerstag insbesondere wichtige US-Wirtschaftsdaten. Am Freitag sollten Anleger US-Preisdaten im Auge behalten. Auch aus charttechnischen Gesichtspunkten bleibt die Gemengelage weiterhin fragil.

Im Klammergriff der Handelsstreitigkeiten – Furcht vor weiteren Strafzöllen durch Donald Trump bleibt

Die Sorge vor den nicht absehbaren Auswirkungen des durch Donald Trump initiierten Zollstreits dürfte weiterhin wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der Anleger schweben. Trump hatte zu Wochenbeginn erneut die Einführung von Strafzölle auf Importe aus Mexiko und Kanada bekräftigt. Kurz nach seinem Amtsantritt hatte der Trump besagte Zölle bereits angekündigt, dann aber für einen Monat ausgesetzt.

Angesichts der Unsicherheit über die schwer kalkulierbaren Auswirkungen auf den globalen Konjunkturmotor bleibt der Risikoappetit weiter gedrosselt.