Insider: USA und Ukraine einigen sich auf Rohstoffabkommen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

London/New York (Reuters) - Die USA und die Ukraine haben sich Insidern zufolge auf die Bedingungen für einen Entwurf eines Rohstoffabkommens geeinigt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj werde am Freitag zu einem Treffen mit seinem US-Kollegen Donald Trump nach Washington reisen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag von zwei mit dem Vorgang vertrauten Personen. Eine von ihnen sagte, die US-Regierung habe den Besuch vorgeschlagen. Trump selbst sagte kurz darauf vor der Presse, er habe gehört, dass Selenskyj eine Vereinbarung zu Bodenschätzen mit ihm beschließen und am Freitag nach Washington kommen wolle. Eine Stellungnahme der Ukraine lag zunächst nicht vor.

Die Vereinbarung gilt als wichtig für die Ukraine, um sich die Unterstützung von Trump im Krieg gegen Russland zu sichern. Früheren Angaben zufolge ging es zuletzt bei den Verhandlungen um Bodenschätze wie Seltene Erden. Trump hatte das Abkommen gefordert als Ausgleich für die bislang geleistete Unterstützung der USA. Insidern zufolge hatte die Regierung in Washington eine Abschaltung des Satelliten-Internetsystems Starlink von Elon Musk ins Gespräch gebracht, sollte es keine Einigung geben. Starlink gehört zu SpaceX, einem der Konzerne des Tesla-Chefs und Trump-Beraters Musk. Es gilt als wichtig für das ukrainische Militär.

(Bericht von Tom Balmforth und Erin Banco; Geschrieben von Scot W. Stevenson; Redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)