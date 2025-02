ABB veröffentlicht Jahresberichterstattung 2024

ABB Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges

ZÜRICH, SCHWEIZ, 27. FEBRUAR 2025

Als Teil der Jahresberichterstattung beschreibt der integrierte Geschäftsbericht von ABB die Wertschöpfung des Unternehmens und geht auf die Strategie, Geschäftstätigkeit, Governance sowie Finanz- und Nachhaltigkeitsleistung ein

Rekordumsatz von 32,9 Milliarden US-Dollar, operative EBITA-Marge von 18,1 Prozent und Free Cashflow von 3,9 Milliarden US-Dollar

Reduktion von Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen um 78 Prozent seit 2019; Reduktion der Scope-3-Treibhausgasemissionen um 8 Prozent seit 2022

Vermeidung von 66 Megatonnen Treibhausgasemissionen durch im Jahr 2024 verkaufte Produkte und von insgesamt 204 Megatonnen seit 2022

ABB hat heute ihre Jahresberichterstattung 2024 veröffentlicht, die den Finanzbericht (EN), Corporate-Governance-Bericht (EN), Vergütungsbericht (EN), die Nachhaltigkeitserklärung (EN) und den integrierten Geschäftsbericht (EN+DE) umfasst. Letzterer ist der primäre Bericht von ABB auf Konzernebene und fasst die wesentlichen Informationen zur Strategie, Geschäftstätigkeit, Governance und Finanz- und Nachhaltigkeitsleistung des Unternehmens zusammen. Der Bericht orientiert sich in seiner Gliederung am Wertschöpfungsmodell von ABB und stellt umfassend dar, wie das Unternehmen entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette Mehrwert für alle Stakeholder schafft, einschliesslich Kunden, Mitarbeitenden, Investoren und Lieferanten.

ABB-Verwaltungsratspräsident Peter Voser sagte: «Gestützt auf unser starkes dezentrales Betriebsmodell ‚ABB Way’ konnten wir im Jahr 2024 bei mehreren unserer wichtigsten Prioritäten weitere Fortschritte erzielen. Der Verwaltungsrat und ich haben vollstes Vertrauen in die Fähigkeit des ABB-Managementteams, dieses grossartige Unternehmen zu führen und überdurchschnittlichen Mehrwert für alle unsere Stakeholder zu generieren.»

CEO Morten Wierod erklärte: «Das Jahr 2024 war in vielerlei Hinsicht ein neues Rekordjahr für uns, in dem wir die meisten unserer finanziellen Ergebnisse trotz des unsicheren wirtschaftlichen und geopolitischen Umfelds verbessern konnten. Auch bei unseren Nachhaltigkeitszielen machen wir gute Fortschritte und haben die Nachhaltigkeit noch tiefer in unseren Divisionen verankert. Wir werden uns weiterhin auf Verantwortlichkeit, Transparenz und Schnelligkeit konzentrieren, um eine High-Performance-High-Integrity-Kultur zu stärken und unser Portfolio aktiv zu managen.»

Bedeutende Fortschritte im Rahmen der Nachhaltigkeitsagenda von ABB

Im Rahmen des Grundpfeilers «Eine kohlenstoffarme Gesellschaft ermöglichen» der Nachhaltigkeitsagenda von ABB will das Unternehmen seine Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen gegenüber den Referenzwerten von 2019 um 80 Prozent bis 2030 und um 100 Prozent bis 2050 reduzieren. Bis Ende 2024 erreichte ABB eine Minderung ihrer Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen um 78 Prozent seit 2019.

Darüber hinaus will ABB ihre Scope-3-Treibhausgasemissionen, die sich auf die restliche Wertschöpfungskette beziehen, gegenüber dem Referenzwert von 2022 um 25 Prozent bis 2030 und um 90 Prozent bis 2050 senken. Der Grossteil der indirekten Treibhausgasemissionen von ABB hängt mit der Verwendung der an Kunden verkauften Produkte zusammen. Im Jahr 2024 gingen die Scope-3-Emissionen von ABB gegenüber 2022 um 8 Prozent zurück. Die Dekarbonisierung von Stromnetzen ist der grösste Faktor, um die Emissionen von ABB in der Wertschöpfungskette zu senken. Mit der Entwicklung und Einführung von ultraeffizienten Elektromotoren und Frequenzumrichtern verbessert ABB nicht nur die Energieeffizienz ihrer Kunden, sondern reduziert auch die über den Lebenszyklus ihrer Produkte entstehenden Emissionen deutlich.

Im Jahr 2024 hat ABB Kunden mit ihren energie- und ressourceneffizienten Technologien unterstützt, im Vergleich zu alternativen Lösungen, 66 Megatonnen Emissionen über den Lebenszyklus der im Jahr 2024 verkauften Produkte zu vermeiden. Seit 2022 wurden auf diese Weise bereits insgesamt 204 Megatonnen Emissionen eingespart. Das trägt zum Ziel des Unternehmens bei, seine Kunden von 2022 bis 2030 bei der Vermeidung von 600 Megatonnen Treibhausgasemissionen zu unterstützen, basierend auf allen Produkten, die das Unternehmen in diesem Zeitraum voraussichtlich verkaufen wird.

Im Rahmen des Grundpfeilers «Ressourcen schonen» der Nachhaltigkeitsagenda von ABB zielt das Unternehmen darauf ab, bis zum Jahr 2030 keine Abfälle mehr auf Deponien zu entsorgen und gleichzeitig die Abfallerzeugung zu reduzieren. 2024 verringerte ABB den Anteil ihrer Deponieabfälle auf 5,8 Prozent. Als Voraussetzung für die Zielvorgabe, bis 2030 mindestens 80 Prozent der Produkte und Lösungen von ABB nach dem Konzept der Kreislaufwirtschaft zu behandeln, wurden zudem 41 Prozent des Produktportfolios bis Ende 2024 bewertet. Der Circularity-Score wird berechnet, sobald ein repräsentativer Teil des Portfolios bewertet wurde.

Im Einklang mit dem Ziel, den sozialen Fortschritt zu fördern, erreichte ABB im Jahr 2024 einen branchenführenden niedrige LTIFR Wert (Arbeitsunfälle mit Ausfallzeit) von 0,15 – gegenüber dem Referenzwert 0,24 von 2019. Und im Vergleich zum Vorjahr konnte ABB den Anteil von Frauen in höheren Führungspositionen leicht auf 21,3 Prozent erhöhen.

Die vollständige Jahresberichterstattung von ABB einschliesslich des integrierten Geschäftsberichts und der Nachhaltigkeitserklärung (EN) kann hier eingesehen und heruntergeladen werden: ABB Jahresberichterstattung — ABB-Konzern

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung von ABB vom 27. Februar 2025, die Sie unter www.abb.com abrufen können. Im Falle von Unstimmigkeiten gilt die englische Originalversion.

ABB ist ein führendes globales Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 110 000 Mitarbeitende weltweit. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert. www.abb.com

