EQS-News: 2G Energy AG erreicht 2024 nach vorläufigen Zahlen einen Konzernumsatz von rund 376 Mio. Euro (Vj.: 365,1 Mio. Euro, +3 %)

2G Energy AG erreicht 2024 nach vorläufigen Zahlen einen Konzernumsatz von rund 376 Mio. Euro (Vj.: 365,1 Mio. Euro, +3 %)



2G Energy AG erreicht 2024 nach vorläufigen Zahlen einen Konzernumsatz von rund 376 Mio. Euro (Vj.: 365,1 Mio. Euro, +3 %)

Neuanlagengeschäft im Ausland übersteigt erstmals das Inland (Ausland: ca. 110 Mio. Euro, Inland: ca. 97 Mio. Euro)

Servicegeschäft wächst im Ausland um ca. 8% (ca. 57 Mio. Euro, Vj. 53,2 Mio. Euro)

Inlandsgeschäft war nur vorübergehend schwach (ca. 209 Mio. Euro, Vj. 235,0 Mio. Euro, ca. -11%) und belebt sich bereits deutlich seit Jahresanfang

Basierend auf einem Rekord-Auftragsbestand wird die Wachstumsprognose für das laufende Jahr (430 bis 450 Mio. Euro) und für 2026 (440 bis 490 Mio. Euro) bestätigt

Heek, 27. Februar 2025 – Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von nachhaltigen Kraftwerken und Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen sowie Produzent von Wärmepumpen, profitiert gemäß vorläufigen Zahlen auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 von ihrer erfolgreichen Internationalisierungsstrategie. Denn das stark steigende Auslandsgeschäft (ca. + 28%) kompensiert den schwächeren deutschen Markt, auf dem die Umsätze im letzten Jahr um ca. 11% rückläufig waren.

Die jüngsten energiepolitischen Entscheidungen der gerade zu Ende gegangenen Legislaturperiode des 20. Deutschen Bundestages sowie die Aussicht auf eine rasche Regierungsbildung in Deutschland unterstreichen, dass die gegenwärtige Schwächephase im Heimatmarkt nur vorübergehender Natur ist.

Insgesamt wächst der Konzernumsatz um ca. 3 % auf ca. 376 Mio. Euro und liegt somit mittig der ursprünglichen Prognose (360 – 390 Mio. Euro) sowie der kürzlich konkretisierten Bandbreite (370 – 380 Mio. Euro). Enthalten sind auch bereits Umsätze im einstelligen Millionenbereich für das neue Produktsegment Großwärmepumpe, das insgesamt auf großes Interesse stößt.

Die Verteilung der Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2024 nach vorläufigen Zahlen stellt sich wie folgt dar*:

In Mio. Euro 2024 2023 Neuanlagen Service Gesamt Neuanlagen Service Gesamt Inland 97 112 209 123,1 111,9 235,0 Ausland 110 57 167 76,8 53,2 130,1 Gesamt 207 169 376 199,9 165,1 365,1

* Es treten Rundungsdifferenzen auf.

Die vorläufigen Konzernabschluss-Zahlen 2024 wird 2G am 01. April 2025 veröffentlichen.

„Trotz des in 2024 vergleichsweise moderaten Wachstums haben wir den Konzernumsatz seit 2014 verdoppelt“, so CEO Christian Grotholt. CSO Pablo Hofelich ergänzt: „Wir sind mit einem Auftragsbestand auf Rekordhöhe (ca. 189 Mio. Euro, Vj. 156,2 Mio. Euro) ins neue Jahr gestartet, und auch in Deutschland zieht inzwischen der Auftragseingang wieder an.“

Der Vorstand bestätigt daher die ambitionierte Umsatzprognose von 430 bis 450 Mio. Euro für das laufende Geschäftsjahr sowie die Prognose für 2026 im Bereich von 440 bis 490 Mio. Euro.





Über 2G Energy AG

Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender Hersteller und Systemanbieter von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Das Unternehmen entwickelt, produziert und installiert umfassende Lösungen im strukturell wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen), der Großwärmepumpen sowie der Spitzenlast-Aggregate. Die digitale Netzintegration und Anlagensteuerung der drei Energieerzeugertypen sind ebenso wie die Service- und Wartungsdienstleistungen weitere, entscheidende Leistungskriterien.

Das Produktportfolio umfasst drei Energieerzeugungstypen: KWK-Anlagen im Leistungsbereich von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen Schwachgasen, Großwärmepumpen im Bereich von 100 kW bis 2.600 kW sowie Spitzenlast-Aggregate mit elektrischer Leistung ab 500 kW. KWK-Anlagen arbeiten mit Wirkungsgraden von 90 Prozent und mehr. Die Effizienz von Großwärmepumpen wird durch die Arbeitskennzahl ausgedruckt und kann je nach Rahmenbedingungen bis auf 5 ansteigen. 2G steht mit seinen Produkten und Services an der Schnittstelle zu einer dezentralen, sicheren und weitestgehend dekarbonisierten Energieversorgung. Weltweit versorgen bereits über 9.000 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie.

2G ist mit der Kombination aus KWK-Anlagen, Spitzenlast-Aggregaten und Großwärmepumpen als Systemanbieter für dezentrale Energielösungen weltweit positioniert. Das Unternehmen profitiert dabei von weitreichenden Synergien der drei Anlagenkategorien, die sich von der Projektentwicklung, der Beschaffung, der Produktion und der überwiegend containerisierten Bauart über die weitgehend identische Kundenbasis und den regulatorischen Rahmen sowie die Vertriebswege bis zur digitalen Steuerung und dem Service erstrecken.

Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in Kraftwerks- und Pumpentechnologien als auch in der spezifischen Softwareentwicklung für die Service- und Wartungstätigkeiten stetig aus. Die von 2G konsequent umgesetzte digitale Netzintegration im zukünftigen Strommarktdesign im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne, Wind und grünen Gasen ist ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. Die Sektorenkopplung, die zum Gelingen der Energiewende erforderlich ist, spiegelt sich im Portfolio der 2G wider.

2G beschäftigt mehr als 900 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland, in Nordamerika sowie in sechs weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 50 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 Umsätze von 365,1 Mio. Euro mit einer EBIT-Marge von 7,6 Prozent.

2G wurde 1995 gegründet. Die Aktien der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) werden seit 2007 an der Börse gehandelt und sind im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen sowie im Auswahlindex Scale30 gelistet.

Termine 2025

01. April 2025 Vorläufige Zahlen zum 31.12.2024, Prognose 2025

03. April 2025 Metzler Small Cap Days, Frankfurt am Main

28. April 2025 Veröffentlichung Konzernjahresabschluss 2024

12.-13. Mai 2025 Frühjahrskonferenz, Frankfurt am Main

22. Mai 2025 Q1 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung

12. Juni 2025 Ordentliche Hauptversammlung

04. September 2025 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2025

24. November 2025 Q3 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung

24.-25. November 2025 Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main

