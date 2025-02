Neue Chefs bei der Baywa

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bei der Baywa sollen zwei neue Männer an der Spitze die bevorstehende jahrelange Sanierung in Angriff nehmen. Neuer Vorstandschef wird der gelernte Ingenieur Frank Hiller (58), der in den vergangenen Jahren Spitzenpositionen bei mehreren Industrieunternehmen hatte. Neuer Finanzvorstand soll Matthias Rapp (57) werden, ebenfalls ein erfahrener Manager, der in der Vergangenheit unter anderem für den Autozulieferer Webasto arbeitete. Das teilte der Baywa-Aufsichtsrat mit. Beide sollen ab dem Wochenende für das Unternehmen arbeiten.

Chefsessel war vakant

"Ich werde alles daransetzen, das Unternehmen wieder zur gewohnten Stabilität und Verbindlichkeit zu führen", sagte der künftige Konzernchef Hiller. Der Sessel des Vorstandsvorsitzenden war seit vergangenem Herbst verwaist, nachdem Vorgänger Marcus Pöllinger vorzeitig seinen Hut genommen hatte. Der bisherige Finanzvorstand Andreas Helber soll noch bis März tätig sein, um den Jahresabschluss 2024 zu koordinieren.

Die Baywa hatte sich im vergangenen Jahrzehnt mit einer kreditfinanzierten Expansion im Ausland übernommen und war im vergangenen Jahr in Zahlungsschwierigkeiten geraten. In den ersten neun Monaten 2024 hatte der Baywa-Konzern fast 641 Millionen Euro Nettoverlust geschrieben.

Neuer Finanzchef: "Es wird nicht einfach"

Die aus der Genossenschaftsbewegung hervorgegangene Baywa ist der größte deutsche Agrarhändler, weitere Geschäftsfelder sind erneuerbare Energien und Bau. Mittlerweile steht der Sanierungsplan, auch wenn sich dieser verzögert hat.

Bis Ende 2028 soll sich das Unternehmen finanziell erholt haben. Dabei sollen die großen Unternehmensbeteiligungen, die im vergangenen Jahrzehnt erworben wurden, wieder verkauft werden. "Es wird nicht einfach sein, aber mit Entschlossenheit, Transparenz und Zusammenarbeit werden wir diese Transformation erfolgreich meistern", sagte der neue Finanzvorstand Rapp.

Den Sanierungsplan haben Hiller und Rapp nicht ausgearbeitet, dieser liegt schon seit Dezember vor. Von den 8.000 Vollzeitstellen der Muttergesellschaft Baywa AG sollen 1.300 gestrichen werden, das entspricht rund 16 Prozent der Vollzeit-Arbeitsplätze des Konzerns in Deutschland.