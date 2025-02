Renditeaktiver Rebound? Future Fuels stellt den Uranbezirk Hornby Basin vor

EQS-Media / 27.02.2025 / 20:10 CET/CEST



Future Fuels Inc. (ISIN: CA36118K1084 | WKN: A40TUW), Future Fuels oder das Unternehmen, freut sich, eine Einführung in das Hornby-Becken, die Heimat von Future Fuels Vorzeige-Uranprojekt Hornby, ein äußerst aussichtsreiches Uranexplorationsprojekt von Bezirksgröße in Nunavut, Kanada, zu geben. Diese Akquisition stärkt die Position des Unternehmens im Uransektor, da sie auf eine hochgradige Uranmineralisierung in einem Gebiet mit gut etablierten geologischen Rahmenbedingungen abzielt.

Der wichtigste Vermögenswert von Future Fuels Inc. ist das Uranprojekt Hornby, das das gesamte 3.407 km² große Hornby-Becken im Nordwesten von Nunavut umfasst, ein geologisch vielversprechendes Gebiet mit über 40 unerschlossenen Uranvorkommen, darunter auch die historische Lagerstätte Mountain Lake. Darüber hinaus besitzt Future Fuels das Konzessionsgebiet Covette in der Region James Bay in Quebec, das 65 Mineral-Claims auf 3.370 Hektar umfasst.

Das sind die Eckpunkte des Uranprojektes Hornby:

- Signifikantes Landpaket: Das Uranprojekt Hornby Basin umfasst etwa 3407 km2 (841.888 Acres), bestehend aus 232 Mineral-Claims und sechs Mineralien-Pachtverträgen. Dies ist das erste Mal, dass ein einzelnes Unternehmen die Kontrolle über das gesamte Becken erlangt hat, was Future Fuels die Möglichkeit gibt, sich frei zu bewegen und dies auszunutzen, indem es das gesamte Becken als ein großes produktives Uransystem betrachtet.

- Umfangreiche historische Uranexploration:

o Mountain Lake (~55 km2): über 26.000 m an oberflächennahen historischen Bohrungen (209 Bohrungen) mit einer durchschnittlichen Tiefe von 125 m.

o Rest des Projekts (3.351 km2): über 13.500 m an oberflächennahen historischen Bohrungen (56 Bohrungen) mit einer durchschnittlichen Tiefe von 127 m.

o Das Landpaket wurde von früheren Betreibern durch zahlreiche luft- und bodengestützte geophysikalische Untersuchungen, detaillierte geologische Kartierungen und umfassende geochemische Probenahmen eingehend untersucht.

- Strategische Lage: Innerhalb der Bear Structural Province des Kanadischen Schildes (96 km südwestlich von Kugluktuk, Nunavut Territory) gelegen, die für ihren umfangreichen Mineralienreichtum bekannt ist und die Sedimentgruppen Hornby Bay und Dismal Lakes aus dem Helikian-Zeitalter (~ 1,4 bis 1,6 Milliarden Jahre altes Gestein) mit großem Uranpotenzial beherbergt, die sich über mehr als 500 lineare Kilometer aussichtsreicher sedimentärer geologischer Diskordanzen erstreckt.

- Uranlagerstätte Mountain Lake: Verfügt über eine historische Ressourcenschätzung der Kategorie vermutet von 3.700 Tonnen* UO (entspricht etwa 8,16 Millionen Pfund Uran) bei einem Durchschnittsgehalt von 0,23 % UO, mit erheblichem Erweiterungspotenzial auf der Grundlage historischer und moderner Explorationsdaten, einschließlich der Bohrung 77Y-35, die 5,19 % U3O8 über 0,90 m lieferte, Teil eines 3,90 m langen Abschnitts mit 2,27 % U3O8, der nicht in der historischen Ressource enthalten ist und noch weiterverfolgt werden muss.

*Diese Ressourcenschätzung stellt eine historische Schätzung dar, wie dieser Begriff in National Instrument 43-101 Disclosure Standards for Mineral Projects (NI 43-101) definiert ist. Diese Informationen stammen aus einem technischen Bericht mit dem Titel Mountain Lake Property Nunavut vom 15. Februar 2005, der von Triex Mineral Corporation eingereicht wurde. Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu klassifizieren. Das Unternehmen behandelt die Ressource nicht als aktuell. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht des Unternehmens vom 4. Januar 2025 (der Future Fuels Report), der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

- Bevorstehende Explorationspläne:

o Durchführung einer bezirksweiten Datenerfassung einschließlich der Digitalisierung historischer geochemischer Untersuchungen.

o Entwicklung eines umfassenden geologischen 3D-Modells der Lagerstätte Mountain Lake mit Zielsetzung der Erstellung eines Explorationsziels, um den potenziellen Bereich einer zukünftigen Ressourcenaktualisierung zu quantifizieren.

o Nutzung moderner und kürzlich verfügbarer künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernens, um die erste datengesteuerte Höffigkeitsanalyse des Hornby-Beckens durchzuführen.

o Neuauswertung historischer geophysikalischer Daten zur Planung des Erwerbs neuer hochauflösender geophysikalischer Untersuchungen.

o Einsatz fortschrittlicher Fernerkundungstechniken für eine detaillierte Strukturkartierung des Projekts.

o Planung umfangreicher zielgerichteter Bohrprogramme bei Mountain Lake und entdeckungsorientierte Bohrprogramme in den wenig erkundeten Gebieten des Projekts außerhalb von Mountain Lake.

- Future Fuels plant, in den kommenden Monaten weitere Informationen über die Neubewertung von mehr als 40 vorrangigen Uranzielen auf dem Projekt zu veröffentlichen. Ein umfassender geologischer Überblick zum Uranprojekt Hornby kann der aktuellen Finanznachricht entnommen werden.

Rob Leckie, President & CEO von Future Fuels, kommentierte:

“Das Uranprojekt Hornby Basin stellt für Future Fuels eine transformative Chance dar. Das riesige, noch nicht ausreichend erkundete Potenzial in Verbindung mit den geologischen Ähnlichkeiten zu produktiven Urangebieten positioniert uns an der Spitze der nächsten Welle von Uranentdeckungen in Kanada. Wir freuen uns darauf, moderne Explorationstechnologien, einschließlich KI-gestützter Zielerstellung, anzuwenden, um den vollen Wert dieses bemerkenswerten Projekts für unsere Aktionäre zu erschließen und einen Beitrag zur globalen Energiewende zu leisten.”

Die Big-Player der Welt haben sich längst für Atomkraft entschieden.

Die Kernenergie muss sich bis 2050 verdoppeln, um das das Klimaziel der 1,5°C-Grenze des Pariser Abkommens zu erreichen - also den vom Menschen gemachten Temperaturanstieg, hervorgerufen durch den Treibhauseffekt, auf eben diese 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Die Kernenergie liefert heute etwa 10% des weltweiten Stroms aus 440 Leistungsreaktoren und ist damit die weltweit zweitgrößte Quelle für kohlenstoffarme Energie. Klar, es gab natürlich lange Zeit das Sicherheitsproblem und die Tatsache, dass es aktuell noch kein adäquates Endlager für Atommüll gibt - in Finnland wird allerdings gerade, auf einer entlegenen Insel, ein Endlager gebaut und die Forschungsergebnisse für die nächste Generation der Reaktoren sind sehr aussichtsreich: In den geplanten kleineren Reaktoren, den sogenannten Small Modular Reactors (oder kurz: SMR) sollen keine Kernschmelzen mehr möglich sein, es soll auch weniger Atommüll anfallen und der radioaktive Abfall kann sogar energetisch wiederverwertet werden. Kein Wunder also, dass die Tech-Giganten (Meta, Amazon, Google und Microsoft) bereits in diese Technologie investieren, um den gestiegenen Strombedarf ihrer KI zu decken: Google und Amazon etwa, die selbst mit dem immensen Energiehunger ihrer Rechenzentren kämpfen, haben bereits Nägel mit Köpfen gemacht und Verträge mit SMR-Entwicklern unterzeichnet. Ihr Ziel: Schon Mitte der 2030er Jahre soll der erste Strom aus den Mini-Reaktoren fließen. Microsoft-Gründer Bill Gates geht mit seinem Unternehmen Terrapower sogar noch einen Schritt weiter und hat im US-Bundesstaat Wyoming bereits den ersten Spatenstich für eine Pilotanlage gefeiert. Ein weiterer konkreter Fall ist das Kernkraftwerk “Three Mile Island” in Pennsylvania, dessen Betreiber den erzeugten Strom an “Microsoft” verkaufen möchte.

Aus diesen Gründen dürfte die Investitionsidee “Uran” insbesondere auf dem amerikanischen Markt auf längere Sicht sehr rentabel werden.

Die Energiewende führt zu einer steigenden Nachfrage, technologische Innovationen verbessern die Bergbaueffizienz, und die wachsende institutionelle Investorenbasis zeigt verstärktes Interesse am Sektor. Die Integration der nordamerikanischen Lieferkette schreitet voran, was die strategische Bedeutung der Region im globalen Uranmarkt weiter stärken dürfte. Die verstärkte politische Unterstützung und das wachsende Bewusstsein für die Rolle der Kernenergie im Kampf gegen den Klimawandel dürften dem Sektor zusätzlichen Auftrieb geben.

So kann man vom aktuellen Hype um das toxische Schwermetall als Anleger profitieren.

Die Maxime ist klar formuliert: Wer früher in Aktien von zukunftsfähigen Unternehmen investiert, der kann später viel mehr Gewinne realisieren. Ein solch aussichtsreicher Kandidat dürfte aktuell noch die Future Fuels Inc.sein. Das Unternehmen hat sich als vielversprechender Akteur auf dem nordamerikanischen Markt positioniert. Als Nebenwert profitiert das Unternehmen von charakteristischen Vorteilen kleinerer Unternehmen: höhere Flexibilität, schnellere Anpassungsfähigkeit an Marktveränderungen und geringere Abhängigkeit von globalen Faktoren.

Wer früher investiert, dürfte größere Chancen haben, von diesem Wachstumstrend zu profitieren.

Der aktuelle, vergleichsweise niedrige Aktienkurs der Future Fuels Inc. (ISIN: CA36118K1084 | WKN: A40TUW) bietet Anlegern eine Einstiegsoption mit einem immensen Potenzial für zukünftige Wertsteigerungen.

