Wall Street startet verhalten in die neue Börsenwoche

Der US-Aktienmarkt hat nach den deutlichen Gewinnen von Ende letzter Woche wieder einen Gang heruntergeschaltet. Die Stimmung an den Börsen war am Montag weiter fragil. Am morgigen Dienstag sollen die seit langem angekündigten Zölle auf Waren aus Kanada und Mexiko in Kraft treten. Die beiden Länder sind die wichtigsten Handelspartner der USA.

Der Leitindex Dow Jones Industrial bewegte sich zuletzt bei 43.832,66 Punkten kaum vom Fleck. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,37 Prozent auf 5.932,68 Zähler nach unten. Der von Tech-Werten beherrschte Nasdaq 100 verlor 0,50 Prozent auf 20.780,23 Punkte.