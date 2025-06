Dax schließt mit leichtem Minus - VW nach Medienbericht unter Druck

Wenig Bewegung gab es heute beim deutschen Leitindex Dax: Der Index schloss 0,08 % tiefer bei 24.304 Punkten.

Gebremst wurde der Index unter anderem von Gewinnmitnahmen bei der Rheinmetall-Aktie. Der US-Arbeitsmarktbericht hatte den Leitindex am Nachmittag zunächst kaum bewegt. Als die US-Börsen jedoch Fahrt aufnahmen, konnte er seine zuvor erlittenen Verluste fast noch ausgleichen. Der MDax sank am Freitag um 0,84 Prozent auf 30.875 Zähler.

Volkswagen-Aktie nach Medienbericht mit Verlusten

Die Aktien von Volkswagen sind am Freitag im Nachmittagshandel nach einem Medienbericht über Investitionskürzungen unter Druck geraten. Zuvor mit weniger als 0,9 Prozent im Minus liegend, weiteten sie ihren Abschlag auf bis zu 2 Prozent aus. Auch die Titel der Sportwagentochter Porsche AG und der VW -Beteiligungsgesellschaft Porsche SE litten mit Abschlägen von bis zu zwei Prozent.

Die "Wirtschaftswoche" berichtete am Freitag über eine Vorstandssitzung, in der Finanzvorstand Arno Antlitz mit der Bekanntgabe umstrittener Investitionskürzungen für Entrüstung gesorgt habe. Besonders hart soll es demnach die Kernmarke VW mit ihren Investitionen bis 2030 treffen. Deren Marken-Chefs sollen noch in der Runde gesagt haben, dass ihre Renditeziele damit nicht erreichbar seien. Die Premium-Tochter Audi ist dem Bericht zufolge auch vom Rotstift betroffen.

(mit Material von dpa-AFX)