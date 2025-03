Bitcoin steigt nach Trump-Tweet über 92.000-Dollar-Marke

Der Bitcoin ist am frühen Sonntagabend nach einem Tweet Donald Trumps wieder über die Marke von 92.000 Dollar gestiegen. Der US-Präsident hatte sich über eine strategische Kryptowährungsreserve auf der Plattform Truth Social geäußert.

Donald Trump äußert sich über Kryptowährungsreserve

Trumps Lippenbekenntnis ist Wasser auf die Mühlen der Anleger. Seine Vorschusslorbeeren müssen sich am Ende des Tages allerdings nicht nur in Worten, sondern auch in Taten äußern.

In den ersten Wochen nach seinem Amtsantritt war die erhoffte Unterstützung für den Kryptosektor noch ausgeblieben. Die Enttäuschung darüber ist offensichtlich wieder in Euphorie umgeschlagen. Anleger setzen darauf, dass Trump in den kommenden Tagen weitere kryptospezifische Ankündigungen macht. Zudem bleibt die Hoffnung am Leben, dass die Einführung einer strategischen Kryptowährungsreserve als Blaupause für weitere wichtige Volkswirtschaften fungiert.