DAX Wochenausblick: Furcht vor Handelsstreit bleibt – EZB-Sitzung und NFPs voraus

Aus Sorge vor einer Eskalation des Handelsstreits sind DAX-Anleger am Dienstag zunächst in Deckung gegangen. Ebenfalls im Fokus der Marktakteure steht am Donnerstag der Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB).

Am Freitag blicken Anleger insbesondere auf die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten (14:30 Uhr).

Mögliche Eskalation des Zollkonflikts schürt weitere Sorgen vor Auswirkungen auf Weltkonjunktur

Die Furcht vor den nicht absehbaren Auswirkungen des Handelsstreits zwischen den USA und weiteren Volkswirtschaften auf die Weltwirtschaft dürfte zulasten des Risikoappetits der Anleger gehen.

Medienberichten zufolge seien die die geplanten Strafzölle durch die USA auf Importe aus Kanada, Mexiko und China in Kraft getreten. Nicht zuletzt dürften Investoren mögliche Gegenmaßnahmen der jeweiligen Länder fürchten.