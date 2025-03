Ethereum Kurs fällt zurück auf 2.000-Dollar-Marke – Die Gründe

Dem nach Marktgröße zweitwichtigsten Kryptowert Ether (ETH) droht weiterhin der Rutsch unter die psychologisch wichtige 2.000-Dollar-Marke. Nach dem jüngsten Trump-Tweet vom Wochenende sehen sich Anleger erneut mit Zollsorgen konfrontiert. Auch die Publikation des offiziellen US-Arbeitsmarktberichts dürfte schon bald ihre Schatten vorauswerfen.

Euphorie lässt nach Trump-Tweet postwendend nach

Wie gewonnen, so zerronnen. Am späten Montagabend drehte die zuletzt euphorische Stimmung wieder um. Der jüngste Kursaufstieg hat sich damit offensichtlich als ein Strohfeuer entpuppt. Die Freude über den jüngsten Tweet durch den US-Präsidenten ist damit wieder einer nüchternen Betrachtungsweise gewichen. Die aktuelle Gemengelage kann als klassischer Realitätscheck verstanden werden. Anleger leuchtet am Ende des Tages womöglich doch ein, dass sie sich von Worten nichts kaufen können.

Am Sonntag hatte Trump Details über eine mögliche Kryptowährungsreserve bekanntgegeben und die Kurse nach oben getrieben. Unter anderem wurde auch das Krypto Asset „Ether“ genannt.

Ebenfalls nicht vom Tisch ist der Handelskonflikt. Die Sorge vor einer Eskalation schwebt weiterhin wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der Anleger.