AKTIE IM FOKUS: Auto1 nehmen Rally wieder auf - Oddo BHF stuft auf 'Outperform'

FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem starken deutschen Aktienmarkt sind die Papiere von Auto1 am Mittwoch positiv aufgefallen. Mit einem Kurssprung um mehr als neun Prozent auf 24,36 Euro bewegten sie sich allerdings nur im vorderen Drittel des MDax , der zeitgleich wegen großer Fantasie für Rüstungs- und Infrastrukturwerte ebenfalls sehr kräftig um 6,6 Prozent anzog. Den Anstoß dazu gab ein historisches Investitionspaket, das die möglichen Koalitionspartner Union und SPD am Vorabend geschnürt haben.

Die Investmentbank Oddo BHF hat ihr Votum für Auto1 von "Neutral" auf "Outperform" angehoben und damit wieder neue Nachfrage nach den Aktien des Gebrauchtwagenhändlers entfacht. Mit einem Anstieg um aktuell 55 Prozent gehören sie 2025 bislang zu den absoluten MDax-Favoriten, doch zuletzt sah es drei Tage lang mit Kursverlusten so aus, als ob das Interesse der Anleger auf dem erhöhten Niveau nachlässt. Dem Hoch seit Dezember 2021, das in der Vorwoche mit 24,72 Euro markiert wurde, kamen die Aktien am Mittwoch wieder nahe.

Der Online-Gebrauchtwagenhändler sei stark fokussiert auf die Zufriedenheit der Kunden und ihre Bedürfnisse, schrieb Analyst Sinan Doganli in seiner Empfehlung. Gerade im Privatkundengeschäft gebe es eine steile Lernkurve. Doganli hob seine Schätzungen bis 2027 nach einem hervorragenden Quartal an - beim Bruttogewinn um bis zu 15 Prozent.

Die starke Kursentwicklung der vergangenen Wochen wird Auto1 demnächst einen Platz im marktbreiten europäischen Leitindex Stoxx Europe 600 bescheren. Der Gebrauchtwagenhändler gehört laut dem Index-Anbieter Stoxx Ltd. zu den insgesamt acht Unternehmen, die ab Montag, 24. März, dort einen Platz erhalten. Dies könnte bei Investoren für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen.

Für schon länger engagierte Anleger ist das zuletzt Erlebte gleichwohl nur ein Trostpflaster: Im Frühjahr 2021 war Auto1 zu 38 Euro je Anteilschein an die Börse gegangen und am ersten Handelstag über 50 Euro gestiegen. Um dieses Niveau wieder zu erreichen, müsste sich der Kurs nochmals mehr als verdoppeln./tih/bek/stk