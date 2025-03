Aktien Europa Schluss: EuroStoxx legt zu - Deutsches Finanzpaket treibt an

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Mittwoch deutlich zugelegt und damit seine Schwäche vom Vortag fast wettgemacht. Der Leitindex der Eurozone reagierte damit auf Pläne zu umfangreichen Investitionen in die Infrastruktur und Rüstung in Deutschland. Die Schuldenbremse soll für Verteidigungsausgaben gelockert und zudem ein Sondervermögen für Infrastruktur mit 500 Milliarden Euro geschaffen werden. Der alte Bundestag soll die Änderungen rasch beschließen.

Der EuroStoxx gewann 1,89 Prozent auf 5.489,12 Punkte. Außerhalb der Eurozone stieg der Schweizer SMI um 0,82 Prozent auf 13.112,75 Zähler. Der FTSE 100 hingegen gab in London geringfügig auf 8.755,84 Punkte nach. Britische Unternehmen profitieren in Summe kaum direkt von dem deutschen Finanzpaket.

Der Experte Maximilian Kunkel von der Bank UBS äußerte sich positiv zu den Absichten der größten Volkswirtschaft Europas: "Das entschlossene, reformorientierte Vorgehen der neuen Regierung könnte das Vertrauen von Unternehmen und Verbrauchern deutlich verbessern und gepaart mit weiteren Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank privatwirtschaftliche Ausgaben ankurbeln, bevor fiskalpolitische Impulse zum Tragen kommen." Dies könnte aus seiner Sicht auch einen wichtigen Ausgleich gegenüber den Unsicherheiten um die US-Handelspolitik mit sich bringen./la/stw