Börsenexperte Martin Goersch bespricht heute folgende Werte: SMA Solar, Freenet, Evonik, Bayer, Adidas, GE Vernova, On Holdings, Autozone, Credo Technologies, CrowdStrike, Bitcoin und Nvidia.

Man könnte denken Deutschland will sich gegen US-Zölle wappnen. Mit einem riesigen Investitionspaket soll die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung gebracht werden. Dem Aktienmarkt gefällt es Dax plus 3,5 Prozent, MDax und SDax mit mehr als 5 Prozent im Plus. Das sieht man nicht alle Tage!

Derweil können Aktien von SMA Solar sich deutlich an die Spitze des SDax setzen. Um knapp ein Viertel geht es nach oben - trotz grottenschlechter Zahlen. Was ist hier der Grund? Mehr dazu in der heutigen Live-Sendung.

Aktien von CrowdStrike können dagegen von absoluten Rekord-Ergebnissen nicht profitieren. Der Kurs steht vorbörslich kräftig unter Druck. Ob es auch hier wieder der Ausblick ist, der Anleger nach guten Zahlen einmal mehr verschreckt - auch dazu mehr in der Sendung.

Zu guter Letzt hat Martin gestern die Cashquote im Musterdepot deutlich reduziert. Wohin das Geld geflossen ist, seht ihr ebenfalls in der heutigen Sendung.