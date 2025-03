DAX® - Erhöhte Volatilität

22.551 – 23.147 – 22.327 – 23.081 … die Zahlenfolge der letzten vier DAX®-Schlusskurse signalisiert die zuletzt sprunghaft angestiegene Volatilität. Mit einem erneuten Spurt um über 750 Punkte sind die deutschen Standardwerte wieder über die Marke von 23.000 Punkten gesprungen. Das obere Bollinger Band (akt. bei 23.176 Punkte) definiert aktuell die nächste charttechnische Hürde, ehe das Allzeithoch vom vergangenen Montag (23.308 Punkte) wieder in den Fokus rückt. Auf der Unterseite hat die erhöhte Volatilität der letzten Tage dagegen dafür gesorgt, dass das Aktienbarometer bei 22.300/22.200 Punkten eine wichtige Rückzugszone etabliert hat. Auf diesem Niveau fallen die letzten Korrekturtiefs mit der verbliebenen Aufwärtskurslücke von Mitte Februar (untere Gapkante bei 22.194 Punkten) zusammen. Diese Kernunterstützungszone ist deshalb als Absicherung zur Risikobegrenzung prädestiniert. Die skeptische US-Börsenstimmung aus der Vorwoche setzt sich fort. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) steht einem Bärenanteil unter den amerikanischen Privatanlegern von 57,1% ein „bullisher“ Prozentsatz von 19,3 % gegenüber. Die Skepsis ist also weiterhin sehr stark ausgeprägt.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.