Aktien New York: Dow gibt nach und steuert auf deutliches Wochenminus zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Am Ende einer düsteren Börsenwoche haben die wichtigsten Indizes an der Wall Street weiter nachgegeben. Im Fokus standen am Freitag die monatlichen Arbeitsmarktdaten, die nach Auffassung der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) zwar solide ausgefallen waren. Für positive Impulse jedoch sorgte dies nicht. "Per Saldo dürfte die US-Notenbank weiterhin keine Eile verspüren, die Zinsen zu senken", sagte der Helaba-Experte Ralf Umlauf.

Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,28 Prozent auf 42.460,82 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich ein Verlust von mehr als 3 Prozent an. Es wäre der größte Abschlag seit März 2023.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,49 Prozent auf 5.710,58 Zähler nach unten. Der von Tech-Werten beherrschte Nasdaq 100 verlor 0,62 Prozent auf 19.929,28 Punkte./la/ngu