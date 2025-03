Bayer will sich Kapitalerhöhung von Aktionären absegnen lassen - Aktie fällt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Bayer erwägt eine Kapitalerhöhung und will sich diese von seinen Aktionären genehmigen lassen.

Diese sehe eine Eigenkapitalermächtigung von rund 35 Prozent des aktuell bestehenden Grundkapitals vor, teilte der Pharma- und Agrarkonzern in seiner am Freitag veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung am 25. April mit. Das genehmigte Kapital 2025 soll nur ausgenutzt werden, wenn dies unbedingt erforderlich sei. Gegenwärtig bestünden diesbezüglich keine konkreten Pläne. "Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass die Gesellschaft in der Zukunft kurzfristig auf eine Erhöhung des Grundkapitals angewiesen ist, etwa mit Blick auf mögliche zukünftige Vergleichsvereinbarungen mit Klägern in den USA."

Erst am Donnerstag hatte die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Insider berichtet, dass Bayer im Ringen um ein Ende der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten einen Ausstieg aus dem Geschäft mit dem Herbizid in den USA erwäge. Das Leverkusener Unternehmen wollte das nicht kommentieren, verwies aber auf Aussagen von Vorstandschef Bill Anderson am Vortag zur Bilanzvorlage. "Wir prüfen jede Möglichkeit, diesen Rechtsstreit zu beenden", hatte er gesagt.

An der Börse kamen die Nachrichten nicht gut an. Die Bayer-Aktien fielen um rund acht Prozent. Ein Händler sah die Kursentwicklung gelassen: "Das ist ja nur ein Vorratsbeschluss und nur wenn 'absolut notwendig'. Also war vielleicht erstmal der Schreck um die hohe Summe das größte Problem. Aber der Kurs sollte sich jetzt wieder beruhigen."

(Bericht von Philipp Krach, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)