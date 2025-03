Zalando bei Übernahme von About You auf der Zielgeraden

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Komplettübernahme von About You durch Zalando rückt näher. Europas größter Online-Modehändler teilte am Freitag mit, sich inzwischen mehr als 90 Prozent der About You-Anteile gesichert zu haben.

Dies hatte Co-Chef Robert Gentz bei der Vorstellung der Geschäftszahlen am Donnerstag bereits signalisiert. Ferner kündigte Zalando an, die restlichen Aktionäre des kleineren Rivalen herausdrängen zu wollen. Die Höhe der Barabfindung für diesen sogenannten Squeeze-Out stehe allerdings noch nicht fest. Die Mehrheitsübernahme von About You wird Zalando zufolge wohl im Sommer abgeschlossen. Anschließend werde ein "angemessenes Angebot" für die Zwangsabfindung vorgelegt.

An der Börse notierten die About You-Aktien am Freitag unverändert bei 6,66 Euro und damit leicht über Zalandos Offerte in Höhe von 6,50 Euro je Aktie.

Zalando hatte im Dezember ein 1,13 Milliarden Euro schweres Übernahmeangebot für About You vorgelegt. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Hauptaktionäre um den Hamburger Handels- und Logistikkonzern Otto bereits den Verkauf ihrer Anteile zugesagt. Das Management von About You sprach sich später für die Annahme der Offerte aus. Von der Übernahme verspricht sich Zalando langfristig einen zusätzlichen operativen Gewinn von 100 Millionen Euro jährlich.

HAUPTAUGENMERK LIEGT AUF FIRMENKUNDEN-GESCHÄFT

Der Dax-Konzern setzt seine Hoffnungen vor allem auf die Firmenkunden-Sparte von About You. Diese vermietet die eigene Shop-Software "Scayle" an Dritte. Dieser Geschäftsbereich ist seit längerem der Wachstumstreiber für das Unternehmen, während der Online-Modehandel zuletzt schwächelte.

Zalando stellt über seine Sparte "Zeos" Geschäftskunden unter anderem seine Logistik-Infrastruktur zur Verfügung. "Scayle" runde dieses Angebot ab, schrieb Analystin Anne Critchlow von der Berenberg Bank. "Dies ermöglicht es Zalando, Marken und Einzelhändlern einen Komplett-Service anzubieten." Am Donnerstag hatte Zalando bekannt gegeben, den britischen Modehändler Next als "Zeos"-Kunden gewonnen zu haben.

