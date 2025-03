AKTIE IM FOKUS: LEG nach Zahlen mit Erholungsversuch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von LEG Immobilien haben sich am Montag im vorbörslichen Handel nach der Vorlage von Jahreszahlen etwas von den massiven Verlusten der Vorwoche erholt. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen sie im Vergleich zum Schlusskurs des Xetra-Handels vom Freitag zuletzt um 2,4 Prozent auf 72,56 Euro.

In der Vorwoche waren die Papiere um fast 12 Prozent auf den tiefsten Stand seit einem Jahr abgerutscht. Dahinter standen Zinsängste, nachdem die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen zeitweise auf 2,93 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Herbst 2023 geklettert war. Grund für den Renditeschub war die Einigung von Union und SPD auf massive Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur via Milliardenkrediten.

JPMorgen-Analyst Neil Green attestierte LEG solide Jahreszahlen. Der Markt werde aber wahrscheinlich darüber hinwegsehen, solange es bei den Anleiherenditen nicht zu einer Stabilisierung kommt. Mögliche Anpassungen an den Konsensschätzungen dürften zum jetzigen Zeitpunkt minimal ausfallen, glaubt er./edh/mis