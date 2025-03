Die meistgehandelten Produkte: Zwischen Hoffnung und Unsicherheit: So starten die Märkte in die Woche

DAX im Fokus: Stabilisierung nach schwachem Wochenausklang

Nach einem durchwachsenen Wochenschluss zeigt sich der deutsche Aktienmarkt zum Wochenauftakt stabiler. Positive Impulse aus der Industrieproduktion sorgen für etwas Zuversicht, dennoch bleibt die Unsicherheit über die konjunkturelle Entwicklung bestehen. Vor allem geldpolitische Entscheidungen der EZB und anhaltende geopolitische Spannungen beeinflussen die Risikobereitschaft der Anleger. Bankenwerte stehen weiterhin unter Beobachtung, nachdem jüngste Äußerungen der Notenbank keine klaren Hinweise auf baldige Zinssenkungen lieferten.

Internationale Märkte: Gemischte Signale aus den USA und China

Während der deutsche Markt um Stabilität ringt, bleibt die Lage an den internationalen Börsen uneinheitlich. In den USA sorgt die Entwicklung am Arbeitsmarkt für Diskussionen: Die neuesten Daten deuten auf eine robuste Wirtschaft hin, dämpfen aber zugleich Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen durch die Federal Reserve. Derweil bleibt der Handelskonflikt zwischen den USA und China ein Belastungsfaktor, insbesondere für exportorientierte Unternehmen.

Auch aus China kommen gemischte Signale. Die Verbraucherpreise sanken erstmals seit über einem Jahr, was Sorgen über eine nachlassende Binnennachfrage und mögliche Deflation verstärkt. Gleichzeitig setzen Investoren auf weitere konjunkturstützende Maßnahmen der chinesischen Regierung.

Diese Sektoren stehen im Fokus

Besonders gefragt sind derzeit Rüstungs- und Verteidigungsunternehmen. Die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten treiben die Aktien von Konzernen wie Rheinmetall und Hensoldt weiter nach oben.

Dagegen verliert der zuletzt stark gelaufene Technologiesektor in den USA an Dynamik. Nach einer langen Rally bei Tech-Giganten richtet sich der Blick verstärkt auf Sektoren, die von der aktuellen Wirtschaftslage profitieren könnten. Dennoch bleiben Halbleiterwerte weiter ein Thema: Während einige Unternehmen durch solide Quartalszahlen überzeugen, stehen andere aufgrund vorsichtiger Ausblicke unter Druck.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX®/X-DAX® Bull UG03CU 19,25 22756,23 Punkte 20848,365823 Punkte 11,87 Open End DAX®/X-DAX® Bear UG12HG 10,33 22759,01 Punkte 23808,631318 Punkte 9,83 Open End NASDAQ 100 Bear UG3Q3F 9,27 20201,372509 Punkte 20960,00 Punkte 19,85 Open End DAX® Bear UG124N 7,64 22850,5 Punkte 23598,734126 Punkte 10,62 Open End Hochtief AG Bull UG2V1M 2,18 161,7 EUR 140,710642 EUR 7,51 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.03.2025; 11:10 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Rheinmetall Call UG0JV2 25,36 1117,75 EUR 1000,00 EUR 3,07 17.09.2025 Nvidia Call HD5R6Z 0,27 110,09 USD 135,00 USD 30 19.03.2025 E.ON SE Call HD2UR8 0,21 12,8925 EUR 16,00 EUR 10,2 17.12.2025 DAX® Call UG30NP 1,19 22879 Punkte 23500,00 Punkte 62,6 14.03.2025 Amazon Call HD5QUJ 0,48 196,53 USD 270,00 USD 7,42 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.03.2025; 11:10 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Rheinmetall Long UG3JA4 0,00 1.123 956,320156 EUR 7 Open End Netflix Long HD2SYJ 18,03 878,775 446,008734 USD 2 Open End DAX® Short HB8X78 0,75 22917 28761,323928 Punkte -4 Open End DAX® Long HD6SG1 30,30 22891,5 20717,91154 Punkte 10 Open End Banco Santander Long UG0W6N 50,23 6,045 5,4072 EUR 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.03.2025; 11:10 Uhr;

