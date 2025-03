Heute erreicht die Marktschwäche auch wieder die deutschen Aktien. Die Nachricht, dass es schwer werden könnte, das geplante Infrastrukturpaket tatsächlich umzusetzen, dürfe die Stimmung vorerst belasten. In den USA ist die Stimmung sowieso schon am Tiefpunkt. Trump und Bessent geben momentan auch ihr Bestes, damit das so bleibt.

Im Fokus stehen heute Aktien von Traton, die als zweitschwächster Wert im MDax notieren. Nach anfänglicher Euphorie haben die Anleger schnell in den "Verkaufen"-Modus gewechselt, als nach den Zahlen ein Blick auf die Erwartungen geworfen wurden.

Aktien von Xiaomi sind in letzter Zeit buchstäblich "durch die Decke" gegangen. Erste Analysten sind nun der Meinung, dass es genug ist. Keine guten Nachrichten haben die Anleger bei Apple zu verarbeiten. Die Einführung der KI Funktionen für Siri werden ins nächste Jahr verschoben. Was das für die Aktie bedeuten kann, dazu heute mehr in der Live-Sendung.

Direkt zum Video auf YouTube