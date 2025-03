Henkel will für bis zu eine Milliarde Euro Aktien zurückkaufen

Der Konsumgüterkonzern Henkel will eigene Aktien zurückkaufen. Der Vorstand habe die Umsetzung eines Aktienrückkaufprogramms in einem Gesamtwert von bis zu einer Milliarde Euro beschlossen, teilte der Hersteller von Pritt und Persil am Dienstag mit.

Damit sollten Henkel-Vorzugsaktien in einem Gesamtwert von bis zu 800 Millionen Euro und Stammaktien in einem Gesamtwert von bis zu 200 Millionen Euro zurückgekauft werden. Dies entspreche auf Basis der aktuellen Börsenkurse einem Anteil von rund 2,7 Prozent des Grundkapitals. Das Programm werde voraussichtlich im Verlauf des Monats April 2025 beginnen. Henkel wollte am Morgen auch Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 vorlegen.