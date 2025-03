Nissan trennt sich von Uchida - Planungsvorstand wird neuer Chef

Wechsel in der Führungsetage

Wechsel in der Führungsetage von Nissan: Der bisherige Planungsvorstand Ivan Espinosa wird am 1. April neuer Chef des japanischen Autobauers.

Espinosa löse Makoto Uchida an der Spitze des Unternehmens ab, teilte der Konzern am Dienstag mit. Damit enden wochenlange Spekulationen über die Nachfolge von Uchida, der wegen schleppender Geschäfte und der geplatzten Fusion mit dem heimischen Rivalen Honda unter Druck stand.

Ob diese Gespräche oder die Beteiligung eines anderen Partners nun wieder auf den Tisch kommen, blieb zunächst unklar. Espinosa ist seit 2003 bei Nissan und hat einen Großteil seiner Karriere in Mexiko verbracht und auch Erfahrungen in Südostasien und Europa gesammelt. In seiner aktuellen Position als Planungsvorstand ist er seit April 2024.

Mitte Februar war ein möglicher Zusammenschluss von Nissan und Honda gescheitert. Die beiden japanischen Autobauer sagten ihre Fusionsgespräche ab. Bei einem Zusammengehen wäre der viertgrößte Autokonzern weltweit entstanden - nach Toyota, Volkswagen und Hyundai. Ursprünglich wollten sich Nissan und Honda bis Ende Januar einigen, doch die Gespräche hatten sich länger hingezogen.