Börsenexperte Martin Goersch bespricht heute folgende Werte: Carl-Zeiss Meditec, Gea Group, HelloFresh, Redcare Pharmacy, Henkel, VW, Biontech, Redwire, Paymentus, Asana, Oracle und Delta Airlines.

Gestern mussten insbesondere Tech-Investoren in Amerika einen sehr harten Tag über sich ergehen lassen. Der Nasdaq zeigte mit einem Verlust von vier Prozent einen der schlechtesten Handelstage der letzten Monate. Aber auch der breite S&P 500 musste mit einem Verlust von 2,7 Prozent kräftig leiden. Die große Frage ist nun, ob die Trump-Regierung ihren Kurs durchzieht, oder ob korrigierend eingegriffen wird. Der Markt scheint momentan mit Letzterem zu rechnen.

VW hat heute die Bücher für das Jahr 2024 geöffnet und einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Die Situation bleibt angespannt, aber die Geschäftsführung scheint mit Verbesserungen zu rechnen.

Oracles Zahlen sind gestern schwächer ausgefallen als erwartet. Trotzdem hat der Kurs nachbörslich nicht allzu stark nachgegeben. Erstaunlich, nach einem schwachen Handelstag, der mit schwachen Zahlen gekrönt wird.

Erste Risse in der Wirtschaft scheinen nun aufgrund der Zoll-Risiken auch in der Realwirtschaft anzukommen. So hat sich Delta Airlines gezwungen gesehen seine Gewinnwarnung für das laufende Quartal zu veröffentlichen.

Martin spricht heute über die möglichen Konsequenzen.