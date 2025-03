ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Porsche AG auf 93 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Porsche AG von 110 auf 93 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach den vorgelegten Jahreszahlen und Ausblick seine Gewinnprognosen für 2025. Er verwies auf den schwachen Jahresstart in Europa. Zurückzuführen sei dieser vor allem auf die Einstellung der Macan-Produktion in Europa sowie auf höhere Ausgaben für die Neuausrichtung der Antriebsstrategie des Sportwagenbauers./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2025 / 12:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2025 / 12:09 / GMT

