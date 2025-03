DAX® - Schlüsselunterstützung als Sprungbrett

Zweiter Handelstag der Woche … und zum zweiten Mal musste der DAX® deutliche Kursverluste hinnehmen. Erneut hatten die deutschen Standardwerte zudem mit einer großen Hoch-Tief-Spanne von mehr als 500 Punkten zu kämpfen. Damit verfestigen sich die am Vortag diskutierten negativen Indikatorsignale. Hervorheben möchten wir die negativen Divergenzen seitens des RSI und des MACD. Letzterer hat sein jüngstes Einstiegssignal sofort wieder negiert und ist nun wieder „short“ positioniert. Per Saldo steht damit – wie erwartet – die strategische Unterstützungszone aus den letzten Korrekturtiefs bei 22.300/22.200 Punkten und der verbliebenen Aufwärtskurslücke von Mitte Februar (untere Gapkante bei 22.194 Punkten) „im Feuer“. Ein Abgleiten unter diese Bastion würde dem Aktienbarometer einen echten Nackenschlag versetzen. Das untere Bollinger Band (akt. bei 21.979 Punkten) bildet dann zusammen mit einem Fibonacci-Level (21.935 Punkte) sowie den verschiedenen Hochpunkten bei gut 21.900 Punkten den nächsten Rückzugsbereich. Aufgrund der Vorgaben dürfte der DAX® freundlicher in den heutigen Handelstag starten – die o. g. Kernhaltezone zeigt also vermutlich Wirkung.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.