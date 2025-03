EQS-News: Enapter AG erweitert Produktangebot und steigert Effizienz der Wasserstoffproduktion durch Nutzung von Batterien als Zusatzkomponente

EQS-News: Enapter AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Kooperation

Enapter AG erweitert Produktangebot und steigert Effizienz der Wasserstoffproduktion durch Nutzung von Batterien als Zusatzkomponente



12.03.2025

CORPORATE NEWS

Enapter AG erweitert Produktangebot und steigert Effizienz der Wasserstoffproduktion durch Nutzung von Batterien als Zusatzkomponente

 Batterietechnologie stammt vom chinesischen Partner Wolong

 Energiemanagementsystem von Enapter steuert Zusammenspiel der Komponenten

 Online-Roundtable am 19. März 2025 um 14:00 Uhr

Hamburg, 12. März 2025. Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) erweitert ihr Produktangebot und bietet unter der Marke Enapter ab sofort zusätzlich zu den eigenen Multicore-Elektrolyseuren unterstützende Batterielösungen des Joint-Venture-Partners Wolong an. Zum Einsatz kommen dabei Lithium-Ionen-Batterien des chinesischen Partners Zhejiang Wolong Energy Storage System Co., Ltd. mit einer Leistung ab 150 KW bis hin zu mehreren Megawatt. Gesteuert wird die Gesamtanlage durch das Energiemanagementsystem von Enapter, das sowohl die energieerzeugende Anlage als auch die Batteriekomponente und den Elektrolyseur umfasst. Unternehmen können so die hohen Potenziale erneuerbare Energien noch besser ausschöpfen, Produktions- und Speicherkosten für grüne Energie senken und den Output bei der Herstellung von Wasserstoff maximieren.

Die Kombination aus Batterietechnik und Wasserstofferzeugung erhöht die kontinuierliche Stabilität der Energieversorgung und nutzt Energiespitzen bewusst aus. Indem die Batterie bei Bedarf Energie abgibt oder aufnimmt, kann der Elektrolyseur unter optimierten Konditionen insgesamt effizienter betrieben werden. Zudem sorgen die Batterien für einen Lastenausgleich, indem sie zu Spitzenzeiten überschüssige Energie aus erneuerbaren Energiequellen (wie Solar- und Windenergie) speichern und diese dann bedarfsgerecht nutzen, um den Elektrolyseur zeitversetzt zu betreiben, wenn die Energieproduktion schwächer, aber die Nachfrage hoch ist. So können auch Randzeiten zur Wasserstoffproduktion genutzt werden, die eigentlich von fluktuierenden Energiequellen nicht mit Energie versorgt werden können.

Dr. Jürgen Laakmann, CEO von Enapter: „Mit der Möglichkeit der Nutzung unserer Elektrolyseure im Zusammenspiel mit Batterien schaffen wir das Beste aus zwei Welten: Konstante grüne Wasserstoffproduktion auch dann, wenn erneuerbare Energiequellen gerade nicht zur Verfügung stehen. Indem die Batterien Strom speichern, wird die Laufzeit der Systeme deutlich verlängert und Kosten gesenkt. Unser innovatives Energie Management System sorgt dabei für die perfekte Balance und das richtige Zusammenspiel zwischen Elektrolyseur und Batterie.“

Online-Roundtable am 19. März 2025

Enapter lädt Investoren und Medienvertreter am 19. März 2025 um 14:00 Uhr zu einem Online-Roundtable in deutscher Sprache mit CEO Dr. Jürgen Laakmann und CFO Gerrit Kaufhold ein. Der Vorstand wird dabei über aktuelle Entwicklungen berichten und die Vorteile des Gesamtsystems aus Elektrolyseur und Batterie erläutern. Im Anschluss stehen Ihnen Dr. Laakmann und Hr. Kaufhold für Fragen zur Verfügung. Um an dem – selbstverständlich kostenfreien - Round-Table teilzunehmen, melden Sie sich bitte unter folgendem Link an: https://research-hub.de/events/registration/2025-03-19-14-00/H2O-GR.

Über Enapter

Enapter ist der Marktführer im Bereich der AEM-Elektrolyseure – innovativen Geräten, die grünen Wasserstoff erzeugen. Die vom Unternehmen patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine einzigartige Baukastenweise einen maximalen Ertrag aus schwankenden erneuerbaren Energien wie Solar und Wind und damit eine hocheffiziente Produktion von grünem Wasserstoff. Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei ca. 360 Kunden in mehr als 55 Ländern in den Bereichen Energiespeicherung, Industrieanwendungen, Betankung, Power-to-X und Forschung im Einsatz. Die Enapter-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland sowie einen Forschungs- und Produktionsstandort in Italien.

Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02.

Weiterführende Informationen:

Website: https://www.enapter.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter



Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse:

Ralf Droz / Doron Kaufmann

edicto GmbH

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: enapter@edicto.de

Enapter AG
Glockengießerwall 3
20095 Hamburg
Deutschland
E-Mail: info@enapterag.de
Internet: www.enapterag.de
ISIN: DE000A255G02

