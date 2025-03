IRW-News: Miata Metals Corp. : Miata Metals beginnt mit 10.000-Meter-Diamantbohrprogramm auf dem Goldprojekt Sela Creek in Surinam

IRW-PRESS: Miata Metals Corp. : Miata Metals beginnt mit 10.000-Meter-Diamantbohrprogramm auf dem Goldprojekt Sela Creek in Surinam

Vancouver, BC (12. März 2025) - Miata Metals Corp. (CSE: MMET) (FSE: 8NQ) (Miata oder das Unternehmen) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/miata-metals-corp/ - freut sich bekannt zu geben, dass es sein 10.000 Meter umfassendes Diamantkernbohrprogramm beim Goldprojekt Sela Creek in Surinam (Sela Creek) begonnen hat.

Das Unternehmen erprobt derzeit das Ziel Stranger, eines der Hauptprospekte innerhalb des zentralen mineralisierten Korridors bei Sela Creek.

Höhepunkte:

- Im Zielgebiet Stranger, wo Oberflächenproben in den Jahren 2024 und 2025 in einem beträchtlichen Gebiet positive Ergebnisse lieferten, wird in der Tiefe eine Scherungszone mit intensiven Adern und Verkieselungen erprobt.

- Das Unternehmen beabsichtigt, drei Bohrlöcher bei Stranger zu bohren und wird anschließend zu den Zielen Puma und Golden Hand übergehen.

- Die mineralisierten Schürfproben von Miata auf dem Ziel Stranger kommen innerhalb einer etwa 30 m breiten Zone mit intensiver Scherung, Alteration und Aderung vor.

Das Unternehmen hat mit dem Beginn des Bohrprogramms einen wichtigen Meilenstein erreicht, sagte Dr. Jaap Verbaas, CEO von Miata. Wir haben mit der Erprobung des Ziels Stranger begonnen, eines von mehreren hochprioritären Zielen, das seit Beginn der Beprobung im Jahr 2024 durchgehend vielversprechende Goldwerte erbracht hat. Da die Mineralisierung im Saprolit in-situ ist, sind wir zuversichtlich, dass die bisherigen Probenahmen in der Tiefe fortgesetzt werden können. Während die Bohrungen zunehmen, planen wir die Entsendung weiterer Explorationsmannschaften, um unsere Pipeline an Bohrzielen weiter auszubauen. Der Beginn der Bohrungen auf Sela Creek war eine große Anstrengung, vor allem im Hinblick auf unseren Zeitplan, und wir hätten es nicht ohne ein hervorragendes und engagiertes Team im Land und eine unterstützende örtliche Gemeinde schaffen können. Wir freuen uns nun darauf, anhand des Bohrkerns Feedback zu unseren Zielen zu erhalten und - was noch wichtiger ist - unser prädiktives Adermodell auf dem Projekt mit dem Bohrmeißel zu testen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78855/12032025_DE_MMET_NR_2025_DE_PRcom.001.png

Abbildung 1. Bohrgerät und Mannschaft beim Einsatz auf dem Ziel Stranger im Goldprojekt Sela Creek, Suriname.

Aktuelles zum Betrieb

Das Team von Major Drilling führt nun Bohrtests auf dem Ziel Stranger durch und bereitet Bohrfelder vor, um anschließend auf die Ziele Puma und Golden Hand überzugehen. Der Bau des Camps wird weiter vorangetrieben. Das Ziel für das Miata-Camp am Sela Creek ist eine Camp-Kapazität von 35 Personen, um das Programm bei Bedarf auf mehrere Bohrungen erweitern zu können.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Jacob Verbaas, P.Geo., einem Director des Unternehmens und qualifizierten Sachverständigen gemäß den Definitionen des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects - geprüft und genehmigt.

*Investoren werden darauf hingewiesen, dass Schürfproben von Natur aus selektiv sind und nur dazu dienen, das Vorhandensein einer Mineralisierung nachzuweisen.

Über Miata Metals Corp.

Miata Metals Corp. (CSE: MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange notiert ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken. Das Unternehmen hält eine 70 %ige Beteiligung am~ 215 km2 großen Goldprojekt Sela Creek in Suriname und eine 70 %ige wirtschaftliche Beteiligung am Goldprojekt Nassau in Suriname. Miata auch eine zusätzliche Option auf den Erwerb einer 100%-Beteiligung an Sela Creek und eine Option auf eine 100%-Beteiligung am Grundstück Cabin Lake in der Omineca Mining Division in British Columbia. Das Unternehmen prüft laufend Möglichkeiten zum Erwerb von Beteiligungen an weiteren aussichtsreichen Mineralgrundstücken im Explorationsstadium.

Im Namen des Verwaltungsrats

Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo | CEO und Direktor

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält sowohl bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen als auch historische Informationen. Die Leser sollten sich auf die Informationen in dieser Zusammenfassung nur verlassen, um sich ein allgemeines Bild über das Unternehmen zu machen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem der Umfang und der Zeitplan der Bohrprogramme des Unternehmens. Die Wörter "erwartet", "wird" und ähnliche Ausdrücke sollen zu den Aussagen gehören, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen, die sich in zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, sind solche Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, und es kann nicht garantiert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen, Meinungen oder andere Faktoren der Geschäftsleitung ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

