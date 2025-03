EQS-Adhoc: centrotherm international AG: Vorzeitige Wiederbestellung des Vorstandsmitglieds Jan von Schuckmann

EQS-Ad-hoc: centrotherm international AG / Schlagwort(e): Personalie

centrotherm international AG: Vorzeitige Wiederbestellung des Vorstandsmitglieds Jan von Schuckmann



13.03.2025 / 13:16 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Blaubeuren, 13. März 2025 – Der Aufsichtsrat der centrotherm international AG, Blaubeuren, (ISIN: DE000A1TNMM9 und DE000A1TNMN7) hat in seiner heutigen Aufsichtsratssitzung einstimmig beschlossen, die ursprünglich am 31. Mai 2026 endende Amtszeit von Jan von Schuckmann als Vorstandsvorsitzenden vorzeitig zu verlängern. Dazu wird in beiderseitigem Einvernehmen der bestehende Vorstandsdienstvertrag formal mit Wirkung zum 31. März 2025 beendet und für die Zeit vom 1. April 2025 bis zum 31. März 2030 ein neuer Vorstandsdienstvertrag abgeschlossen.

Mitteilende Person:

Nathalie Albrecht

Manager Public & Investor RelationsTel.: +49 7344 918-6304

E-Mail: investor@centrotherm.de

Zusatzinformationen:

centrotherm international AG

Württemberger Str. 31

89143 Blaubeuren

Deutschland

Internet: www.centrotherm.de

ISIN: DE000A1TNMM9 (Inhaberaktien) und DE000A1TNMN7 (nicht notierte Aktien aus Sachkapitalerhöhung)

Einbeziehung: Freiverkehr (Basic Board), Frankfurter Wertpapierbörse

Firmensitz: Deutschland

Ende der Insiderinformation

13.03.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: centrotherm international AG Württemberger Str. 31 89143 Blaubeuren Deutschland Telefon: +49 7344 918-0 Fax: +49 7344 918-8388 E-Mail: info@centrotherm.de Internet: www.centrotherm.de ISIN: DE000A1TNMM9, DE000A1TNMN7 WKN: A1TNMM, A1TNMN Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2100196

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2100196 13.03.2025 CET/CEST