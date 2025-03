Aktien Europa: Zarte Gewinne zum Wochenstart

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben zum Wochenauftakt leicht an Fahrt aufgenommen. Der EuroStoxx 50 notierte am Vormittag 0,26 Prozent höher bei 5.418 Punkten. Außerhalb der Eurozone stieg der Schweizer SMI um 0,56 Prozent auf 12.990 Zähler. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,27 Prozent auf 8.656 Punkte aufwärts.

Die Börsen befänden sich zu Beginn einer Woche, die von Zentralbankentscheidungen dominiert werde, in unruhigem Fahrwasser, bemerkte Marktexpertin Susannah Streeter vom britischen Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown. Denn die Anleger müssten derzeit mit Risiken im Welthandel und geopolitischen Unsicherheiten zurechtkommen. Die Hoffnung auf weitere Maßnahmen der chinesischen Regierung zur Ankurbelung der Inlandsnachfrage sorge für eine leicht positive Grundstimmung.

Unter den Einzelwerten sorgen die Aktien von Steyr Motors weiterhin für Furore. Nach einem Kurssprung von 76 Prozent am Freitag, schossen die Papiere an der Wiener Börse am Montag um weitere 114 Prozent hoch auf einen Rekordwert von 193 Euro. Der Kurs hat sich damit in nur vier Börsentagen mehr als verfünffacht. Der Spezialist für Antriebe und Energieerzeugung - unter anderem für Waffensysteme - profitiert von der aktuellen Rally der Rüstungswerte.

Die Anteilsscheine von Qinetiq brachen an der Londoner Börse um 21 Prozent ein. Das Rüstungs- und Forschungsunternehmen warnte vor Verzögerungen bei einigen Aufträgen aus Großbritannien sowie den USA und reduzierte das Umsatzziel für 2025. Dies dürfte die Konsensschätzung für die Erlöse im laufenden Jahr um rund 20 Prozent senken, glaubt Jefferies-Analyst David Farrell.

Die Titel der CVS Group verteuerten sich in London um 11 Prozent, nachdem die kanadische Bank RBC sie von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft hatte. RBC-Analyst Charles Weston geht für den Betreiber von Tierarztpraxen von einer positiven Entwicklung der operativen Marge aus./edh/nas