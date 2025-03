BayWa behält Wind- und Solarprojekt-Tochter BayWa r.e. vorerst

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Kehrtwende bei der BayWa: Der Münchner Agrar- und Baustoffhändler behält seine Solar- und Wind-Projekte-Tochter BayWa r.e. vorerst doch.

Statt eines Verkaufs weiterer Anteile an den schweizerischen Partner Energy Infrastructure Partners (EIP) will die BayWa AG ihre 51-Prozent-Beteiligung nun in eine Beteiligungsfirma ausgliedern, um sie nicht mehr in die eigene Bilanz einbeziehen zu müssen, wie sie am Montag erklärte. Das hat den Vorteil, dass sie ihr Gesellschafterdarlehen über 350 Millionen Euro nicht abschreiben muss und den Anteil an der BayWa r.e. später womöglich teurer verkaufen kann.

Grundsätzlich steht die BayWa r.e. aber weiter auf der Liste der Beteiligungen, die Chef-Sanierer Michael Baur abgeben will, um die Schuldenlast der BayWa drastisch zu senken. Die Erneuerbare-Energien-Tochter hatte zuletzt immer mehr Geld von der BayWa AG gebraucht, um ihre großen Wind- und Solarprojekte zu finanzieren, weil der Weiterverkauf der fertigen Projekte lahmte. Das trieb die Schuldenlast der Muttergesellschaft bei steigenden Zinsen nach oben, bis diese in Schieflage geriet.

Die Banken und die Großaktionäre der BayWa seien nun bereit, frisches Geld für die BayWa r.e. zur Verfügung zu stellen, sodass diese bis Ende 2028 durchfinanziert werde, hieß es in der Mitteilung. Zum Teil fließt das Geld direkt als Kredit an die BayWa r.e., zum Teil über ein neues Gesellschafterdarlehen der BayWa AG. Auf dieser Basis könne auch die Sanierungsvereinbarung mit den Banken zügig angepasst werden.

Insgesamt fließen der BayWa r.e. nach eigenen Angaben damit rund 435 Millionen Euro zu. "Mit dieser Lösung sind wir mehrere Schritte weiter gekommen - die Unterstützung der Gesellschafter und Finanzierer wird uns auch operativ bei der zügigen Umsetzung unserer Transformation einen positiven Schub geben", erklärte BayWa. r.e.-Chef Matthias Taft. Diese Lösung sei für die Banken und die Gesellschafter besser, erklärte die BayWa r.e. Deshalb habe man von dem ursprünglichen Plan Abstand genommen, dass EIP seine Beteiligung auf 65 von bisher 49 Prozent aufstockt. EIP will die BayWa r.e. nach früheren Angaben gesundschrumpfen.

Die BayWa AG erspart sich damit nicht nur die Abschreibung, sondern aller Voraussicht nach auch die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung. Denn das Eigenkapital bleibt ohne die Abschreibung positiv.

