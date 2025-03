FDP-Fraktionschef Dürr kandidiert für Parteivorsitz

Berlin (Reuters) - FDP-Fraktionschef Christian Dürr bewirbt sich um die Nachfolge von Christian Lindner an der Parteispitze der Liberalen.

"Ich will dazu beitragen, dass die FDP stark zurückkehrt - deshalb bewerbe ich mich um den Parteivorsitz", kündigte Dürr am Sonntagabend auf X an. Lindner hatte nach der Bundestagswahl am 23. Februar seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Der 46-Jährige zog damit die Konsequenz aus dem Wahldebakel der FDP, die den Wiedereinzug in den Bundestag mit nur noch 4,3 Prozent nicht mehr schaffte. Lindner war seit 2013 FDP-Chef und hatte die Liberalen nach vier Jahren in der außerparlamentarischen Opposition 2017 wieder in den Bundestag geführt. In der Ampel-Koalition war er Bundesfinanzminister.

