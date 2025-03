Aufatmen zum Wochenauftakt

Aktienmärkte wieder aufwärts

Ölpreis zieht an

Heute Abstimmung im Bundestag

Während die Stimmung an den Märkten zuletzt noch deutlich ins Negative gekippt war, zeigten sich die Marktteilnehmer zu Wochenbeginn vergleichsweise optimistisch.Hierzulande beflügelte vor allem das deutsche Milliarden-Finanzpaket und die Aussicht auf eine Wachstumsinitiative die Kurse. An der Wall Street sorgten positive Konjunkturdaten sowie der Ausblick auf die Fed-Sitzung am Mittwoch für eine positive Stimmung. Auf Basis der impliziten Leitzinserwartungen ist mit 99 % Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass die Fed vorerst die Füße stillhalten wird. Die Währungshüter werden vor dem nächsten Zinsschritt wohl zunächst die Auswirkungen der US-Handelspolitik auf Inflation und Konjunktur neu bewerten müssen.Der S&P 500 verbuchte am Montag ein Plus in Höhe von 0,64 %, während DAX und EuroStoxx jeweils mit +0,73 % respektive +0,77 % aus dem Handel gingen.Nach den US-Angriffen auf Stellungen der Huthi-Miliz im Jemen kam es zu einem Anstieg des Ölpreises. Der Preis für ein Fass der Sorte Brent legte knapp 0,6 % zu und stand am Montag bei 71 US-Dollar. US-Verteidigungsminister Steve Hegseth zufolge sei das Vorgehen eine Reaktion auf die zahlreichen Angriffe der Huthis auf Handelsschiffe in der Region. Ebenso solle der Iran, der die Gruppe unterstützt, gewarnt werden.Am heutigen Dienstag steht die Bundesrepublik Deutschland ganz im Mittelpunkt des Geschehens, da nun die finale Abstimmung über die Reform der Schuldenbremse im Bundestag stattfinden wird. Noch am vergangenen Wochenende beschloss der Haushaltsausschuss des Bundestages mit den Stimmen von Union, SPD und Grünen einen Gesetzesentwurf für die entsprechenden Grundgesetzänderungen. Zur Verabschiedung des Gesetzes fehlen dann nur noch die erforderliche Zwei-Drittel- Mehrheit in der heutigen Abstimmung und die Zustimmung des Bundesrats im Nachgang. Darüber hinaus stehen noch einige weitere Makro-Veröffentlichungen auf der Agenda: So erwarten uns ebenso hierzulande heute Vormittag aktuelle Zahlen des ZEW-Index für März. Wir prognostizieren einen leichten Anstieg auf 30 Zähler. Jenseits des Atlantiks folgen unter anderem am Nachmittag (unserer Zeit) aktuelle Daten zur Industrieproduktion in den USA für Februar. Wir rechnen mit +0,2 % im Vergleich zum Vormonat.