Mercedes erprobt humanoide Roboter in der Produktion

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Autobauer Mercedes-Benz forscht in seinem Innovationszentrum in Berlin am Einsatz humanoider Roboter in der Produktion.

Einige Modelle des Roboters "Apollo" der US-Firma Apptronik werden trainiert, um Komponenten und Module zur Produktionslinie zu transportieren. In einem nächsten Schritt sollen sie selbstständig arbeiten können.

"Um sein Engagement für den Einsatz humanoider Roboter in der Automobilproduktion zu unterstreichen, wird das Unternehmen einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag in Apptronik investieren", teilte Mercedes am Dienstag weiter mit. Roboter könnten vor allem bei monotonen oder gefährlichen Arbeitsschritten nützlich sein, erklärte Produktionschef Jörg Burzer. Für einen regulären Einsatz seien die Kosten der Technik entscheidend. Auch andere Autobauer wie BMW, Hyundai oder Tesla experimentieren mit humanoiden Robotern.

(Bericht von Ilona Wissenbach und Victoria Waldersee. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)