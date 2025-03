DAX® - 22. Allzeithoch in 2025

Gerade noch rechtzeitig titelten wir gestern an dieser Stelle: „Rekordhoch im Blick“. Bereits in den Handelstag startete der DAX® mit einem Aufwärtsgap (23.155 zu 23.241 Punkte). Wenn solche Kurslücken nicht geschlossen werden, dann interpretieren wir das Gap prozyklisch – konkret in der Richtung, in welcher sie aufgetreten sind. Deshalb ist das gestrige Aufwärtsgap ein Signal der Stärke. Im weiteren Handelsverlauf folgte ein weiteres: Schließlich loteten die deutschen Standardwerte nicht nur die Widerstandszone aus dem oberen Bollinger Band (akt. bei 23.445 Punkten) und den jüngsten beiden Verlaufshochs bei 23.308/23.476 Punkten aus, sondern konnten sogar ein minimal höheres Rekordlevel etablieren. Gelingt ein nachhaltiger Sprung über die beschriebenen Hürden, dann könnten kühne Optimisten die Kursentwicklung seit Anfang März als klassische „V-Formation“ interpretieren. Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes ergibt sich im Erfolgsfall ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 1.200 Punkten. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. So dient das eingangs diskutierte Gap zukünftig als wichtige Unterstützung. Entsprechend ist diese Zone als kurzfristiger Stop-Loss prädestiniert.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

