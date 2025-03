IRW-News: ACCESS Newswire: TruMerit und der International Council of Nurses starten Zusammenarbeit zur Förderung der Personalentwicklung in der Krankenpflege weltweit

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: TruMerit und der International Council of Nurses starten Zusammenarbeit zur Förderung der Personalentwicklung in der Krankenpflege weltweit

New York, NY / Access Newswire / 19. März 2025 / TruMerit (ehemals CGFNS International) und der International Council of Nurses (ICN) haben den Start eines gemeinsam betriebenen Clearinghouse für Forschung, Daten und politische Lösungen für Pflegekräfte weltweit angekündigt.

Das neue gemeinsame Zentrum, das Global Nursing Workforce Centre, soll das Fehlen einer zentralen Stelle beheben, die dieses Wissen bündelt, analysiert und Lücken aufzeigt. Es wird evidenzbasierte Strategien zum Kapazitätsaufbau und politische Lösungen mobilisieren, die darauf abzielen, das Pflegepersonal weltweit zu stärken und damit die Qualität der Patientenversorgung in verschiedenen Gesundheitssystemen zu verbessern.

Das Zentrum konzentriert sich auf den Beitrag des Pflegeberufs zur weltweiten Vorbereitung der Arbeitskräfte im Gesundheitswesen und wird eine umfassende Forschungsagenda durchführen, die sich auf die Bereiche Ausbildung, Arbeitskräftebedingungen, Versorgungsmodelle und Auswirkungen auf die Gesundheitssysteme weltweit erstreckt.

Das Zentrum wird auch eigene Kurzdarstellungen und Berichte erstellen, die die Erkenntnisse in konkrete Empfehlungen umsetzen. Im Rahmen der Eröffnung wurde auch der erste Forschungsbericht des Zentrums The Nursing Education Pipeline: A literature review from 2014 to 2025 veröffentlicht, der erste einer Reihe von Kurzberichten über den Stand der Krankenpflege weltweit. In dem Bericht werden Lücken in der bestehenden Forschung aufgezeigt, insbesondere in Bezug auf die Engpässe, die die Bemühungen um einen besseren Zugang zur Krankenpflegeausbildung behindern, was Wachstum und Entwicklung der Pflegekräfte fördert.

Das Zentrum wird von einem strategischen Beirat geleitet, der sich aus namhaften Pflegeexperten aus der ganzen Welt zusammensetzt.

Zwar mangelt es der Welt nicht an Forschungsergebnissen zu Pflegekräften, aber es fehlt ein einheitlicher Mechanismus, um diese Erkenntnisse systematisch für die globale Anwendung zu nutzen und zu interpretieren. Durch diese Zusammenarbeit wird das Zentrum eine dringend benötigte Struktur für die Sammlung und Analyse von Daten über Pflegekräfte schaffen und damit eine kritische Lücke in der Forschung schließen und Investitionen in die nachhaltige Entwicklung von Pflegekräften lenken, so Howard Catton, CEO des ICN.

Der Auftrag des Global Nursing Workforce Centre trifft genau den Kern einer entscheidenden Notwendigkeit im Gesundheitswesen, nämlich sicherzustellen, dass politische Entscheidungen, die das Gesundheitspersonal betreffen, nicht auf der Grundlage von Krisenreaktionen, sondern auf der Grundlage der neuesten geografisch umfassenden Forschungsergebnisse getroffen werden, sagte Dr. Peter Preziosi, President und CEO von TruMerit. Durch die Nutzung des kollektiven Fachwissens von ICN und TruMerit wird das Zentrum eine zuverlässige Quelle für Evidenz und Erkenntnisse sein, die weltweit Investitionen in ein zukunftsfähiges globales medizinisches Personal fördern können.

Die Ankündigung erfolgte auf einer offiziellen Parallelveranstaltung zum Thema Unternehmertum in der Pflege im Rahmen des NRO-Forums der 69. Sitzung der UN-Kommission für die Rechtsstellung der Frau, die gemeinsam von TruMerit, ICN und der Society of Nurse Scientists, Innovators, Entrepreneurs & Leaders (SONSIEL) ausgerichtet wurde.

CGFNS International ist jetzt TruMerit. Weitere Informationen finden Sie hier.

Über TruMerit

TruMerit ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung von Arbeitskräften im Gesundheitswesen. Die Organisation, die früher unter dem Namen CGFNS International bekannt war, blickt auf eine fast 50-jährige Geschichte zurück, in der sie die berufliche Mobilität von Pflegekräften und anderen Fachkräften im Gesundheitswesen - und denjenigen, die sie lizenzieren und einstellen - unterstützt hat, indem sie deren Ausbildung, Fähigkeiten und Erfahrung validiert hat, wenn sie sich um die Zulassung zur Ausübung ihrer Tätigkeit in den USA und anderen Ländern bemühen. Unter dem Namen TruMerit wurde diese Aufgabe auf den Aufbau von Personalkapazitäten ausgeweitet, die den Bedürfnissen der Menschen in einer sich schnell entwickelnden globalen Gesundheitslandschaft entsprechen. Über ihr Global Health Workforce Development Institute fördert die Organisation evidenzbasierte Forschung, Thought Leadership und Lobbyarbeit zur Unterstützung von Lösungen für die Entwicklung von Arbeitskräften im Gesundheitswesen, einschließlich weltweit anerkannter Praxisstandards und Zertifizierungen, die die Karrieremöglichkeiten für Beschäftigte im Gesundheitswesen verbessern werden.

Über ICN

Der International Council of Nurses (ICN) ist ein Zusammenschluss von mehr als 130 nationalen Krankenpflegeverbänden, die Millionen von Krankenschwestern und Krankenpflegern weltweit vertreten. ICN wird von Pflegekräften auf internationaler Ebene betrieben, ist weltweit führend und setzt sich für eine qualitativ hochwertige Pflege für alle und eine solide Gesundheitspolitik auf der ganzen Welt ein. www.icn.ch

