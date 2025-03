Schuldenpaket Deutschlands könnte Bau-Aktivitäten Vonovias bremsen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Die Lockerung der Schuldenbremse und die Milliarden-Investitionen in die Infrastruktur könnten sich auf dem Immobilienriesen Vonovia auswirken.

Vonovia könnte aufgrund steigender Bondrenditen und Bauzinsen durch das Schuldenpaket kapitalintensive Investitionen verzögern, sagte Vonovia-Chef Rolf Buch am Mittwoch. So könnte der Konzern etwa Bauprojekte langsamer angehen. In Summe werde die Wachstumsgeschwindigkeit Vonovias aber "wenig bis gar nicht beeinflusst".

Den Preisverfall am Immobilienmarkt sieht Buch als beendet an. Die Talsohle sei erreicht, betonte der Vonovia-Chef. Er gehe davon aus, dass der Konzern 2025 wieder einen Gewinn schreiben werde.

