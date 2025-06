Baustoffkonzern Amrize startet an Schweizer Börse bei 46 Franken

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Nach der Abspaltung von Holcim hat der Baustoffkonzern Amrize sein Debüt an der Schweizer Börse SIX gegeben.

Die Titel starteten am Montag bei 46 Franken und gaben danach auf 43,5 Franken nach. Am Nachmittag nehmen die Aktien dann auch den Handel an der New York Stock Exchange auf. Das ehemalige Nordamerika-Geschäft von Holcim setzte im vergangenen Jahr 11,7 Milliarden Dollar um.

