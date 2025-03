Siemens-Finanzchef rüttelt nicht an Prognosen für zweites Quartal

Siemens-Finanzvorstand Ralf Thomas rüttelt trotz der Verunsicherung vieler Kunden über den wirtschaftlichen Kurs der US-Regierung nicht an den Erwartungen des Technologiekonzerns.

"Das hat keinen Einfluss auf unsere Prognose für das zweite Quartal und das Gesamtjahr", sagte Thomas auf einer Konferenz der Bank of America am Mittwoch. "Wir werden im zweiten Quartal eher noch ein bisschen darüber liegen." Das politische Hin und Her zu Strafzöllen der USA führe allerdings zu Zurückhaltung bei den Entscheidern - nicht nur in den USA. In China, wo die Konjunktur lange schleppend war und Siemens belastete, stelle der Konzern nun eine "Normalisierung" des Geschäfts fest.