APA ots news: HYPO NOE: Gutes Ergebnis im Geschäftsjahr 2024

Bilanz 2024 präsentiert: 1,6 Milliarden Euro an neuen Krediten, etwa für die Finanzierung von Wohnträumen - gutes Ergebnis stabil auf Vorjahresniveau bei 64,5 Millionen Euro. St. Pölten (APA-ots) - "Unser Ziel als Bank des Landes Niederösterreich ist, die regionale Wirtschaft sowie jene Menschen, die sich Eigentum schaffen wollen, mit entsprechender Liquidität zu versorgen. Die Neukreditvergabe alleine für Immobilien von rund 700 Millionen Euro im vergangenen Jahr beweist eindrucksvoll, dass wir diesen Zielen gerecht werden", zeigen sich die HYPO NOE Vorstände Wolfgang Viehauser und Udo Birkner mit dem Ergebnis des vergangenen Jahres zufrieden. Im Jahr 2024 vergab die Bank insgesamt 1,6 Milliarden Euro an neuen Krediten und finanzierte so rund 1.300 Privatpersonen den Traum vom Eigenheim sowie österreichweit rund 200 Gemeindeprojekte, wie Bildungseinrichtungen oder kommunale Infrastruktur. Immerhin sind bereits 700 Gemeinden - rund ein Drittel aller heimischen Gemeinden - Kundinnen der HYPO NOE. Der Periodenüberschuss nach Steuern blieb gegenüber der Vorperiode stabil und betrug 64,5 Millionen Euro per Ende des Jahres 2024. Die beständige Geschäftspolitik der HYPO NOE baut auf dem organischen Ausbau der Kernerträge. So stieg der Zinsüberschuss um rund 4 Prozent auf 183,9 Millionen Euro per 31. Dezember 2024 an. Die stabile und risikobewusste Geschäftsstrategie der niederösterreichischen Landesbank zeigte sich außerdem in der weiterhin äußerst soliden harten Kernkapitalquote von 20,32 Prozent, die deutlich über dem österreichischen Durchschnitt von 17,76 Prozent per 30. Juni 2024 laut Oesterreichischer Nationalbank liegt. Kreditvergabe und Kapitalstärkung im Fokus Ziel der HYPO NOE Landesbank sei auch im Jahr 2024 das konstante und organische Wachstum im Kerngeschäft gewesen und das sei auch gelungen, so die Vorstände. Der Großteil des Periodenüberschusses wird auch in diesem Jahr zur Stärkung der Kapitalbasis der Bank und im bereits laufenden Geschäftsjahr zum Ausbau der Kreditvergabe an heimische Betriebe, die Öffentliche Hand und die Finanzierung von Wohnbau verwendet. Die kommende Bankenabgabe binde aber zukünftig Finanzmittel, die ansonsten für Kredite zur Erfüllung von Wohnträumen von Menschen zur Verfügung gestanden wären, erklären die Vorstände. Zudem schüttet die HYPO NOE insgesamt 10 Millionen Euro an Dividenden an ihren Eigentümer, das Land Niederösterreich, aus. Die Gewinne kommen somit direkt den niederösterreichischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern zugute und werden vom Land für wichtige Projekte wie beispielsweise den Ausbau der Kinderbetreuung verwendet. HYPO NOE zum Preis-Leistungs-Champion im Bereich Filialbanken gekürt Neben dem guten Geschäftsjahr 2024 freut sich die HYPO NOE über eine weitere Auszeichnung: Die niederösterreichische Landesbank wurde von der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) zum zweiten Mal in Folge Branchenchampion "Preis-Leistung" im Bereich Filialbanken ernannt. In der Online-Befragung erreichte die HYPO NOE im Branchenmonitor 2025 7,23 von 10 möglichen Punkten. HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die größte und älteste Landesbank Österreichs. Seit über 130 Jahren ist sie daher verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und spezialisierte Hypothekenbank. Mit dem Land Niederösterreich als 100% -Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Die HYPO NOE setzt auf Regionalität, Kundinnen- und Kundennähe und Nachhaltigkeit. Wesentliche Bausteine der Strategie sind der weitere Ausbau moderner digitaler Services, die persönliche Beratungskompetenz im Filialnetz und die Finanzierung von Projekten mit gesellschaftlichem Mehrwert. Mit dem soliden Emittentenrating 'A' mit "stabilem" Ausblick durch Standard & Poors zählt das Institut zu den bestbewerteten und somit sichersten Banken Österreichs. Im Bereich Nachhaltigkeit unterstreicht der "Prime"-Status von ISS ESG, dass die HYPO NOE Landesbank zu den Besten der Branche gehört.