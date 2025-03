Die meistgehandelten Produkte: Börsen nach freundlichem Start – mit Kursrutsch

Der deutsche Leitindex DAX steht heute den zweiten Tag in Folge unter Druck, nachdem er kürzlich ein neues Allzeithoch erreicht hatte. Währenddessen zeigen sich die internationalen Börsen gemischt: Der Dow Jones lässt bereits vor Handelsbeginn eine positive Bewegung erwarten, während der asiatische Nikkei heute leicht nachgibt.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt steht heute die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten, die die Anleger besonders aufmerksam verfolgen. Zudem gibt die Bank of England (BoE) heute ihre jüngste geldpolitische Entscheidung bekannt.

Meistgehandelte Aktien im Fokus

Die Deutz-Aktie startete heute vorbörslich freundlich. Die Aktie fällt im Anschluss jedoch zweistellig und setzt die Korrektur der letzten Tage fort. Der Motorenhersteller meldete für 2024 einen Rückgang von Absatz, Umsatz und Gewinn aufgrund einer rückläufigen Nachfrage.

Auch die RWE-Aktie zeigt vorbörslich eine Abwärtsbewegung. Der Energiekonzern kündigte an, seine Investitionen bis 2030 um 10 Milliarden Euro auf 35 Milliarden Euro zu reduzieren, um auf das unsichere globale Umfeld zu reagieren.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG1Q0Z 31,89 23272,50 Punkte 20092,039 Punkte 7.26 Open End DAX® Bull UG2658 11,84 23272,50 Punkte 22107,486 Punkte 19.5 Open End DAX®/X-DAX® Bear UG12HP 7,78 23288,46 Punkte 24034,98455 Punkte 8,93 Open End Deutsche Telekom Bull UG243Z 3,120 33,56 EUR 30,474313 EUR 10.71 Open End Alibaba Group Bull UG1TTN 4,560 143,205 USD 89,05345 USD 2.76 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.03.2025; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Carrefour S.A. Call HD77YK 0,5600 13,31 EUR 14,00 EUR 9.38 17.12.2025 DAX® Call UG1NNV 48,98 23254,00 Punkte 19400,00 Punkte 3.63 20.03.2026 Deutsche Telekom Call HD6LSB 8,87 33,505 EUR 25,00 EUR 3,21 17.06.2026 Nvidia Call HD5R78 4,770 119,335 USD 140,00 USD 7.28 18.06.2025 DAX® Call UG2WRZ 2,500 23239,00 Punkte 23300,00 Punkte 40.99 28.03.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.03.2025; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Tesla Long UG3YTZ 1,710 239,70 USD 220,188324 USD 15 Open End Rheinmetall Long UG36J5 30,39 1370,25 EUR 920,232218 EUR 3 Open End NASDAQ 100 Long HD6S25 7,93 19736,6616 Punkte 13160,3413 Punkte 3 Open End Carl Zeiss Meditec Long HC9CK6 1,940 71,55 EUR 46,410758 EUR 3 Open End DAX®Long HC01R2 17,41 23184,00 Punkte 21738,9034 Punkte 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.03.2025; 10:45 Uhr;

